METEO – ITALIA sotto ASSEDIO dei violenti TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città coinvolte

Isolati temporali al nord

In questi minuti isolati temporali stanno interessando le regioni settentrionali a causa dell’ingresso delle prime correnti più fresche ed umide di matrice nordatlantica. Tale ingresso è favorito da una saccatura in discesa da un’ampia area depressionaria presente sulla Penisola scandinava e diretta sul Mediterraneo occidentale, che causa inevitabilmente un abbassamento del flusso atlantico verso il nostro Paese. Celle temporalesche stanno interessando in questo momento il Veneto orientale, e parte delle Alpi e Prealpi piemontesi in particolare tra torinese e biellese. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo con estensione del maltempo.

Al centro-sud stabile e asciutto

Tolto lo sviluppo di qualche temporale nella prima metà di questo pomeriggio in alcune aree della Sicilia e in particolar modo del catanese, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali risultano attualmente decisamente migliori rispetto a quanto accade qualche centinaio di chilometri più a nord. I cieli qui appaiono infatti soleggiati o al più poco nuvolosi, con nuvolosità in aumento al sud a partire da questa sera a causa di un richiamo di correnti umide direttamente dal Nordafrica. Un quadro meteorologico più o meno simile alla giornata odierna nel suo complesso si presenterà anche domani in tali settori.

Nord Italia bersagliato dal maltempo

Le correnti di maltempo si getteranno sul Mediterraneo occidentale, ma determineranno condizioni di forte maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali della nostra Penisola. In particolar modo il rischio nubifragi interesserà principalmente e localmente la Liguria e il basso Piemonte, mentre i temporali imperverseranno in maniera sparsa su buona parte del nord, alcuni dei quali anche intensi. Nel pomeriggio un peggioramento interesserà anche la Sicilia a causa di un richiamo umido indotto dal moto ciclonico della goccia fredda centrata ad ovest della Sardegna. Gli acquazzoni insisteranno anche in serata su ragusano e siracusano, ma anche in Pianura Padana, possibilmente accompagnati da attività temporalesca. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.