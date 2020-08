METEO – ITALIA sotto ASSEDIO del MALTEMPO, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città coinvolte

Bel tempo quasi ovunque quest’oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola quest’oggi appaiono decisamente migliori rispetto ai passati giorni, malgrado non manchino comunque alcuni disturbi temporaleschi che stanno interessando soprattutto qualche zone delle regioni nordorientali (soprattutto montana e pedemontana) e i settori dell’Appennino, quali in particolare quello Tosco-Emiliano. Altrove bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi, grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone di origine sub-tropicale che ha allontanato le correnti più fresche e instabili responsabili del maltempo dei giorni trascorsi.

Domani bollino rosso in 5 città italiane

Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 16 agosto, l’Anticiclone verrà nuovamente messo a dura prova sui quadranti settentrionali da un nuovo forcing posto in atto dalle correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Tuttavia, sebbene questo determinerà lo scoppio del maltempo in alcuni settori, il promontorio anticiclonico continuerà a proteggere le regioni centro-meridionali dagli effetti prodotti da queste correnti, che dunque avranno modo di sfogare solamente al nord. E’ per questo che il Ministero della Salute ha emesso un bollino rosso per 5 città italiane, scopri quali.

Maltempo più diffuso per domani

Domani domenica 16 agosto dunque torneranno a spingere da nord le correnti atlantiche che rimetteranno a dura prova la resistenza dell'Anticiclone, in particolar modo sulle regioni settentrionali. E' qui che infatti è previsto il ritorno di temporali e possibili grandinate nettamente più diffusi rispetto a quanto visto oggi sui rilievi montuosi. L'instabilità sarà essenzialmente pomeridiana, con lo sviluppo di temporali termoconvettivi che interesseranno anche l'Appennino Tosco-Emiliano, dal quale i fenomeni sconfineranno verso la pianura emiliana. Instabilità localizzata sul resto dell'Appennino, con sconfinamenti nettamente più difficili qui. Temperature pressoché stazionarie e bel tempo altrove.