METEO – ITALIA sotto ATTACCO del MALTEMPO: la Protezione Civile emette l’ALLERTA, lista città interessate

Oggi nuova giornata di maltempo in Italia, estate in crisi nera

Si è profilata l’ennesima giornata di maltempo sull’Italia da quando è entrata in vigore l’estate meteorologica (nonché dal 1° giugno). Fino a questo momento infatti la stagione estiva si mostra in crisi nera e ciò è dimostrato dal momento che la prima metà di giugno se ne è andata senza colpo ferire da parte dell’Alta pressione, sia pur essa di matrice africana o azzorriana. I temporali quest’oggi hanno interessato soprattutto le zone interne dell’Italia peninsulare e in maniera sparsa, localmente colpendo duramente: è il caso del casertano, dove diverse zone hanno segnalato diverse criticità a causa degli allagamenti.

Maltempo in attenuazione nelle prossime ore

Con il tramontare del sole viene meno anche la componente energetica immessa in atmosfera da parte dell’irraggiamento solare, che unitamente allo scorrimento di correnti più fresche ad alta quota, sono causa dello sviluppo dei temporali anche intensi soprattutto lungo la dorsale appenninica grazie all’elevato gradiente termico verticale che si viene a creare. Nelle prossime ore serali dunque il maltempo andrà ad attenuarsi e colpirà solo in maniera isolata la dorsale appenninica centrale, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Nel frattempo, una nuova ondata di maltempo si prepara a colpire soprattutto il nord.

Forte maltempo in arrivo per domani

La progressione di una nuova saccatura di origine atlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali determinerà un peggioramento delle condizioni meteo visibile già dalle primissime ore della notte di domani mercoledì 17 giugno. Essa colpirà principalmente alcune regioni settentrionali come la Lombardia e il Piemonte, dove non sono esclusi tra notte e mattina fenomeni localmente molto intensi e a carattere di nubifragio o temporale. L’instabilità colpirà anche la Liguria e nel corso del pomeriggio si estenderà sulle regioni nordorientali. Temporali localmente intensi potranno formarsi nel pomeriggio sull’Umbria e in forma isolata nelle zone interne del centro-sud. Condizioni atmosferiche in successivo miglioramento per la serata, con accenno a qualche schiarita.