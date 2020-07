METEO – ITALIA sotto ATTACCO del MALTEMPO nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Temporali al nord, diversi danni e disagi

Le regioni settentrionali italiane continuano ad essere interessate dal forte maltempo a causa di una maggior esposizione verso le correnti più fresche e atlantiche che da qualche giorno sono tornate a scorrere in maniera più pronunciata verso il continente europeo tentando anche un affondo nelle ultime ore approfittando di una distrazione da parte dell’Alta pressione di matrice africana che è dunque costretta ad arretrare. Nella fattispecie di oggi diversi sono stati i danni e i disagi segnalati al nord Italia e molteplici dunque gli interventi dei Vigili del Fuoco: nel mirino soprattutto l’Emilia-Romagna, dove i danni non hanno interessato solamente il reggiano, ma anche il ferrarese.

Maltempo in estensione verso meridione, versante adriatico centrale nel mirino

Nelle ultime ore e negli ultimi minuti il maltempo oltre a continuare ad interessare con fenomeni localmente anche violenti le regioni settentrionali, si sta estendendo verso meridione mettendo nel mirino soprattutto il versante adriatico centrale. Qui infatti, le condizioni meteo sono in visibile peggioramento sin da questo primo pomeriggio, con l’instabilità che sta scoppiando e che colpirà in maniera intensa soprattutto le Marche. La formazione localizzata di temporali sta interessando anche le regioni del versante opposto, quello tirrenico. Vediamo dunque l’evoluzione relativa alle prossime ore.

Persiste il maltempo al nord, fenomeni localmente violenti in Emilia-Romagna

Nelle prossime ore e in particolare nella prima serata odierna le condizioni meteo torneranno a peggiorare nuovamente sull’Emilia-Romagna, dove i fenomeni localmente potranno colpire in maniera violenta e accompagnati, oltre che da un’accesa attività elettrica, anche da forti raffiche di vento. L’instabilità continuerà ad interessare anche le regioni nordoccidentali dove le piogge e i temporali risulteranno però in attenuazione con tempo solo in graduale e lento miglioramento. Temperature che subiranno un calo sensibile tanto più netto quanto più intense saranno le precipitazioni. Ma non è finita qui, come vedremo nel prossimo paragrafo.