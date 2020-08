METEO – ITALIA sotto ATTACCO del violento MALTEMPO, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città colpite

Violenti temporali sulle regioni settentrionali

Già a partire da questa mattina lo sviluppo di alcuni acquazzoni e temporali hanno interessato varie zone della Lombardia, grazie ad un’ingerenza atlantica, l’ennesima al nord Italia di quest’estate. Con l’avanzare del pomeriggio le condizioni meteo sono successivamente precipitate e ulteriormente peggiorate sia in termini di intensità dei fenomeni che in termini di aree colpite. Ora sotto attacco temporalesco si ritrovano alcune zone dell’Emilia e il Veneto, dove l’instabilità continuerà a colpire in maniera intensa anche nelle prossime ore, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Stabile e molto caldo al centro-sud

Le condizioni meteo risultano invece al contrario stabili e asciutte sulle regioni centro-meridionali, laddove cioè resiste un residuo campo di Alta pressione di matrice sub-tropicale che assicura dunque bel tempo accompagnato da cieli sereni o al più poco nuvolosi anche nella giornata odierna. Gli effetti di tale promontorio anticiclonico, sebbene in ritirata, sono molto evidenti anche sotto il punto di vista climatico, con i valori termoigrometrici che raggiungono valori decisamente elevati. Temperature fino a +38/+39°C nelle zone interne di Sicilia e Basilicata quest’oggi.

Affondo perturbato per domani

Nella giornata di domani lunedì 24 agosto l'azione di un affondo perturbato di natura atlantica si farà più evidente anche su alcuni settori delle regioni centrali. Persisterà dunque il maltempo al nord, soprattutto nel corso del pomeriggio con i violenti temporali e grandinate che colpiranno Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e in serata anche il Friuli Venezia Giulia, mentre l'instabilità pomeridiana colpirà essenzialmente le zone interne del centro e in maniera più intensa l'Umbria. Stabile e asciutto altrove, temperature generalmente in calo soprattutto nei valori massimi.