METEO – ITALIA sotto ATTACCO di TEMPORALI e locali NUBIFRAGI nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Vortice depressionario ancora attivo nel Mediterraneo

Un vortice depressionario all’interno del bacino del Mediterraneo è praticamente attivo fin dagli inizi di questa settimana, con l’unica differenza che mentre nei primi giorni portava i suoi effetti unicamente sui settori occidentali del mare nostrum, con il passare del tempo si è avvicinato alla nostra Penisola muovendosi verso oriente e portando dapprima violenti temporali sulla Sardegna. Qui, colpite duramente soprattutto le zone sudoccidentali e il cagliaritano, dove diversi e importanti sono stati i disagi relativi ai molteplici allagamenti registrati non solo in città, ma in tutta la provincia.

Ieri il maltempo si è esteso sulle Isole Maggiori e su alcune regioni occidentali

Nella giornata di ieri e con un ulteriore spostamento verso oriente in direzione cioè della nostra Penisola, le condizioni meteo sono ulteriormente peggiorate e questa volta il maltempo ha interessato un’area più diffusa rispetto alla precedente. Infatti nella giornata di ieri violenti temporali hanno dato sfogo anche sulla Sicilia, in particolar modo sul versante tirrenico dove difatti non sono mancati allagamenti e disagi. Ma i temporali hanno coinvolto anche alcune regioni occidentali, come il Lazio, la Campania o nelle prime ore della giornata anche le regioni nordoccidentali.

Oggi ancora maltempo sulle Isole Maggiori e nelle zone interne della Calabria

Nella giornata di oggi la goccia fredda che si fa carico del movimento del vortice depressionario all’interno del bacino del Mediterraneo sta ulteriormente spostandosi verso oriente e verrà riassorbita dalla presenza di correnti più fresche e umide presenti sull’Europa orientale. Ciò comunque sta determinando e determinerà ancora per qualche ora come vedremo, condizioni di maltempo in Italia che attualmente stanno interessando alcune zone delle Isole Maggiori (e soprattutto la Sicilia dove vige un’allerta meteo della Protezione Civile) e le aree interne della Calabria.