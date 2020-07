METEO – ITALIA sotto ATTACCO TEMPORALESCO, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi maltempo sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale

Nella giornata odierna si sono osservare condizioni meteo visibilmente perturbate in alcune zone d’Italia: questo poiché la nostra Penisola è e sarà nel corso della settimana corrente, come abbiamo approfondito anche all’interno di un apposito editoriale, terra di battaglia tra le due principali figure bariche del Mediterraneo: l’Anticiclone e il flusso atlantico, che nelle ultime settimane appare sempre più sbilanciato verso il continente europeo. Tale situazione sinottica ha portato nel corso di questo pomeriggio allo sviluppo di acquazzoni e temporali non solo sulle Alpi piemontesi occidentali, ma anche in Sicilia, dove si è peraltro generata una tromba d’aria.

Asciutto altrove, ma temperature gradevoli e in alcuni casi sotto la media

Al netto di temporali e acquazzoni nelle zone citate nel corso del precedente paragrafo, le condizioni meteo sono però rimaste non solo stabili, ma anche prevalentemente soleggiate o poco nuvolose altrove. Nonostante ciò e nonostante il solleone di luglio tenda in maniera particolare a surriscaldare i terreni, le temperature non hanno presentato assolutamente valori eccessivi, anzi: in molte località esse hanno presentato valori anche sotto la media del periodo, rendendo il clima molto gradevole anche grazie alla ventilazione sostenuta che nel frattempo sferzava soprattutto lungo la fascia costiera.

Domani nuovi temporali in Italia

Nella giornata di domani mercoledì 15 luglio non si osserveranno particolari variazioni dal punto di vista sinottico, con il Mediterraneo che rimane dunque soggetto allo scorrimento di correnti più fresche e umide di matrice atlantica. Ciò determinerà ancora una volta un generale contenimento delle temperature all’interno della media del periodo se non lievemente al di sotto e la formazione di nuovi temporali che potrebbero interessare la Sicilia sudorientale in primis, con fenomeni localmente anche violenti. Acquazzoni e temporali plausibili anche sull’alto versante tirrenico e sull’intero arco alpino nel corso del pomeriggio, in graduale miglioramento con fenomeni residui sul Trentino in serata. Possibili temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale con sconfinamenti poco probabili.