METEO – ITALIA sotto i colpi dell’INVERNO con nuovi attacchi perturbati ma anche CALDO in arrivo al SUD

Vortice perturbato con tempo instabile e clima freddo per l’ultima delle festività

Siamo giunti all’ultima delle festività natalizie, l’Epifania 2021. Situazione sinottica che vede ancora una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale con un nucleo d’aria fredda in quota in transito proprio sull’Italia. Questo porterà condizioni meteo instabili o a tratti perturbate nel corso della giornata odierna con piogge e acquazzoni sparsi ma anche neve a quote basse specie al Centro-Nord. Precipitazioni interessano al momento Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania e saranno queste regioni nel corso delle prossime ore a vedere un susseguirsi di rovesci. Miglioramento meteo atteso comunque già dal pomeriggio al Nord. Italia spaccata in due nel weekend con freddo al Nord e rapida fase calda al Sud.

Incertezza elevata per il prossimo weekend con caldo al Sud e neve al Nord

Una profonda depressione in risalita dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale potrebbe entro il prossimo weekend interagire con un nuovo nucleo d’aria fredda in discesa dal nord Europa creando una situazione potenzialmente esplosiva. Anche se ci troviamo a pochi giorni di distanza però l’incertezza è ancora elevatissima e i modelli faticano non poco ad inquadrare l’evoluzione meteo. Appare piuttosto certa nella giornata di Sabato una fase più mite che dovrebbe coinvolgere il Sud Italia e in parte le regioni del Centro mentre al Nord permarrà aria più fredda. Non solo perché entro Domenica lo scorrimento di aria più umida in quota potrebbe portare la neve a cadere nuovamente sulle regioni settentrionali anche a quote pianeggianti. A seguire il freddo potrebbe raggiungere anche il Centro e di nuovo il Sud con neve a quote medio-basse.

Scenari freddi per la prossima settimana e per fine gennaio non si esclude il grande gelo da est

Con l’inizio della prossima settimana un timido anticiclone delle Azzorre potrebbe rimontare verso la Penisola Iberica spostando tutta la circolazione depressionaria verso est. Aria più fredda tornerebbe ad affluire sull’Italia, anche sulle regioni del Sud, portando ancora condizioni meteo instabili e neve sui rilievi fino a quote medio-basse. Attenzione perché l’ultima uscita del modello GFS propone per la prossima settimana un nucleo freddo in quota in transito sull’Italia con maltempo e freddo reiterati. Sul lungo periodo, cioè dopo la metà del mese, alcuni indizi suggeriscono l’arrivo del gelo vero sull’Europa centro-orientale il quale potrebbe poi interessare anche l’Italia ma su questo non possiamo che attendere i prossimi aggiornamenti.