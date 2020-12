METEO: ITALIA sotto la NEVE! Dove stanno cadendo i fiocchi e prossima evoluzione

Vortice freddo in azione, NEVE in pianura al NORD!

Come anticipato nei giorni scorsi il nucleo freddo giunto sul Mediterraneo ha portato la prima neve sulle pianure del Nord Italia. Al momento si registrano temperature prossime agli zero gradi su buona parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia. La neve ha già fatto la sua comparsa in città come Cuneo, Alessandria, Asti ma anche Piacenza, Parma e Modena. Fiocchi segnalati anche a Bologna dove nelle prossime ore la neve potrebbe anche depositarsi al suolo con qualche centimetro. Condizioni meteo instabili anche sul resto della Penisola ed in particolare sulla Sardegna e sulle regioni del Centro. Nel corso della mattinata odierna la neve potrebbe ancora cadere sulla Pianura Padana localmente mista a pioggia specie su Lombardia e Veneto. Da pomeriggio maltempo via via più intenso invece sulle regioni del Centro con neve abbondante oltre i 1500 metri sull’Appennino.

Maltempo nelle prossime ore poi nuove perturbazioni in vista

Nel pomeriggio odierno condizioni meteo instabili o perturbate su buna parte del Centro-Nord con piogge anche intensi e localmente a carattere di temporale sul Lazio. Neve che potrebbe ancora cadere soprattutto sulle pianure dell’Emilia Romagna localmente mista a pioggia. Fiocchi a bassa quota anche tra Veneto e Friuli dove potrebbero scendere fin verso i 200-300 metri. Piogge in arrivo anche al Sud ed in particolare sulla Campania. Tra la sera e la notte il maltempo si sposta al Centro-Sud con piogge e acquazzoni localmente anche intensi. Neve sull’Appennino centrale fin verso i 1200 metri ma con accumuli localmente abbondanti oltre i 1500-1600 metri. La giornata di domani sarà invece di transizione con il maltempo ancora protagonista al Sud e un breve miglioramento al Centro-Nord. Da Venerdì nuovo affondo di aria fredda con maltempo rinnovato e possibilità ancora di neve i pianura al Nord.

Primo weekend di dicembre con l’aria artica e ancora neve a bassa quota

Principali modelli che questa mattina confermano da Venerdì un’imponente discesa di aria artica verso l’Europa occidentale. Prossimo weekend che potrebbe dunque vedere un nuovo peggioramento meteo di stampo invernale con neve abbondante e localmente anche a quote molto basse. Sul finire della settimana il maltempo dovrebbe tornare protagonista con neve a quote molto basse al Nord-Ovest, in temporaneo rialzo sul resto dell’Italia. Entro il giorno dell’Immacolata le Alpi ma anche l’Appennino potrebbero fare il pieno di neve grazie ai diversi affondi perturbati. L’inverno sembra così essere partito nel modo giusto e anche sul lunghissimo termine non si vedono particolari disturbi portati dagli anticicloni, che anzi dovrebbero rimanere per un po’ confinati sull’Atlantico.