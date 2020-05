METEO – ITALIA spaccata in due: ESTATE in arrivo al sud, TEMPORALI anche intensi al nord

Meteo Italia: qualche disturbo per oggi

Il fronte freddo sulla penisola balcanica porta i suoi effetti nella giornata odierna sulle regioni adriatiche d’Italia determinando la formazione di nuvolosità anche compatta e locali piogge o temporali, nonché un calo delle temperature. Per la giornata odierna non escludiamo la possibilità di locali piogge o acquazzoni su Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Puglia. Il tempo tenderà comune a migliorare già in serata e per domani l’Anticiclone rimonterà rapidamente sull’Italia riportando condizioni meteo stabili da nord a sud, nonché un progressivo aumento delle temperature.

Meteo: gran caldo nei prossimi giorni al sud Italia

L’anticiclone di natura nord-africana ora presente sul Mediterraneo riuscirà solo in parte a dominare sull’Italia durante i prossimi giorni e la prossima settimana con sole e clima tipicamente estivo principalmente al sud Italia. Sulla Sicilia, Calabria e Puglia l’anticiclone africano porterà termiche estremamente elevate e le temperature al suolo raggiungeranno preso i 30°c fino a oltrepassare questa soglia già dal prossimo weekend e durante la prossima settimana. Italia spaccata in due con clima estivo al sud, temporali al nord specie tra la giornata di domenica e quella di Lunedì 11 Maggio.

Evoluzione meteo a grande scala

Importanti conferme giungono stamani dalle ultimissime uscite dei principali modelli meteo con una colata artica in espansione su gran parte dell’europa durante la prossima settimana. Italia al momento solo lambita dall’ irruzione artica con clima piuttosto caldo al sud grazie alla risalita delle correnti meridionali dal nord-Africa, più fresco e gradevole invece al nord. Proprio in questi giorni il Vortice Polare Stratosferico tenderà a sgretolarsi in più parti e sia sull’America settentrionale che in Europa assisteremo ad un sensibile cambiamento meteo, previste temperature di Geopotenziale fino a -35°c a 500 hPa e -10°c a 850 hPa.