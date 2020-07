METEO: ITALIA spaccata in due nel corso del prossimo WEEKEND con sole e temporali, i dettagli

Meteo Italia: gran sole e clima caldo quasi afoso in queste ore

Dalle ultimissime immagini satellitari vediamo l’Italia sgombera da nubi, questa grazie all’anticiclone di origine afroazzorriana che si è ormai consolidato sul nostro paese portando condizioni meteo stabili nonché un progressivo aumento della temperatura percepita. Anche nelle prossime ore il bel tempo interesserà tutta l’Italia con sole e temperature ideali per le vacanze al mare. Tuttavia la tendenza meteo per i prossimi giorni cambierà per alcune regioni del paese e non altre. L’Italia si troverà quindi letteralmente spaccata in due tra temporali convettivi anche intensi e sole a picco.

Temperature oltre i 35°c

Nelle prossime ore della giornata odierna avremo clima caldo tipicamente estivo in Italia con sole e temperature oltre i 35°c. La sensazione di afa tenderà ad aumentare in special modo sui settori tirrenici e sulle isole maggiori. Il tutto mentre le temperature superficiali del Mediterraneo risultano complessivamente già abbastanza calde e con valori oltre la media di riferimento, specialmente in Adriatico, Ionio e Tirreno meridionale si arriva e oltrepassano i 25°c. Acque più fresche invece in Sardegna, Liguria e Toscana.

Previsioni meteo prossimo weekend

Il mese di luglio iniziato con una tipica ondata di caldo estivo, procederà con il bel tempo prevalente in Italia e il clima estivo eccetto sulle regioni più settentrionali dove nel corso del prossimo weekend avremo piogge o temporali in arrivo. Tra la seconda parte della giornata di Venerdì e la giornata di Sabato 11 Luglio infatti tutte le regioni alpine potrebbero vedere temporali convettivi in rapida formazione al pomeriggio e in sconfinamento progressivo verso le pianure adiacenti. Sia Torino che Milano e le altre città potrebbero ricedere temporali refrigeranti nel corso del weekend.