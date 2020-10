METEO – ITALIA spaccata in due, tra PIOGGE ALLUVIONALI e CALDO estremo; al sud si sfiorano i +40°C!

Meteo Italia: scoppia il caldo al sud, si sfiorano i +40°C in Sicilia

Meteo – Il primo weekend del mese di ottobre risulta decisamente dinamico sull’Italia. Una vasta e profonda area ciclonica si è insediata sulla Francia, caratterizzando le condizioni meteorologiche su molte nazioni europee. Correnti tese e miti meridionali sono state richiamate sul Mediterraneo centro-meridionale, con raffiche che hanno toccato gli 80 km/h. Il richiamo caldo prefrontale ha raggiunto le regioni meridionali italiane, dove si registrano valori termici da piena estate! In particolare sui settori sottovento al flusso sciroccale, quindi la Sicilia settentrionale, si stanno registrando valori ben oltre i +35°C; a Palermo in particolare in questo momento si registra una temperatura di oltre +38°C, mentre a Patti ( messinese) +37°C. Sulla Calabria tirrenica ed entroterra di Campania e Puglia si toccano i +32/+33°C. Nel corso della giornata di domani si registrerà un deciso calo delle temperature, grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti occidentali.

Piogge alluvionali al nord, 11 i dispersi

Se al sud si respira un assaggio d’estate, almeno dal punto di vista delle temperature, al nord è il maltempo a fare notizia. Le piogge torrenziali tra la giornata di ieri e la scorsa notte hanno assunto carattere alluvionale; particolarmente colpito è il Piemonte, dove addirittura gli accumuli hanno localmente superato i 600 mm in 24 ore, risultando probabilmente una delle peggiori alluvioni della storia piemontese. Fiumi esondati, ponti crollati ed almeno 11 dispersi, è questo il bollettino parziale dei danni causati dal maltempo; anche la Liguria sta attraversando una fase decisamente delicata, con il fiume Roja che ha rotto gli argini a Ventimiglia. In questo momento si registra un parziale miglioramento al nordovest, con i fenomeni che si sono trasferiti sui settori di levante.

Domani nuovo peggioramento, ma meno intenso

Meteo – Dopo la breve tregua in atto in queste ore sul nordovest Italia, una nuova perturbazione porterà piogge e temporali già ad iniziare dalla giornata di domani. La vasta circolazione ciclonica sulla Francia, piloterà un nuovo impulso instabile verso l’Italia, questa volta però i fenomeni risulteranno meno persistenti seppur localmente ancora abbondanti. Il peggioramento sarà accompagnato anche da masse d’aria relativamente più fresche, favorendo una diminuzione della quota neve al di sotto dei 2000 metri sui settori alpini centro-occidentali, tra domani e lunedì. Ma come proseguirà il mese di ottobre? Vediamolo nella prossima pagina.