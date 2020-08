METEO ITALIA – Stabilità e TEMPORALI anche INTENSI tra OGGI e DOMANI. Zone colpite

Meteo – Giorno di Ferragosto con ampie schiarite ma attenzione ai temporali, specie al Settentrione

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Nonostante la situazione barica sul nostro Paese mostri la persistenza di condizioni anticicloniche, l’infiltrazione di correnti umide e instabili porterà ancora una volta la formazione di attività temporalesca più o meno diffusa al Settentrione e parte dei settori interni dell’Appennino centro-settentrionale. Sia oggi che domani sono attesi infatti acquazzoni sparsi con annessa attività elettrica un po’ lungo tutta la catena alpina, con fenomeni in parziale estensione alle zone di pianura. Più asciutto invece sulle regioni meridionali dove salvo brevi disturbi tra Molise e Campania, non sono attese situazioni favorevoli a precipitazioni degne di nota. Per quanto riguarda invece il medio-lungo periodo, sembrerebbe essere attualmente confermato un cambio più rilevante la prossima settimana: di questo ne approfondiremo meglio bella pagina successiva dell’editoriale. Nei due paragrafi a seguire, come di consueto, andremo invece a leggere il dettaglio delle previsioni per oggi e per domani con uno sguardo attento a quelle che saranno le aree maggiormente interessate dai fenomeni.

Meteo oggi giovedì 14 agosto 2020, nuvolosità sparsa al Nord con rovesci e temporali fin verso le pianure

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche più o meno instabili al Settentrione per un lieve abbassamento dei valori di geopotenziali che stiamo registrando già in queste ore. L’animazione satellitare mostra chiaramente come oltre alla nuvolosità in transito, sulla Lombardia vengono registrati fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale con il parziale interessamento della città di Milano. Sul resto del Paese come detto prevalgo invece ampie schiarite con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Nelle prossime ore assisteremo ad un peggioramento più marcato sui settori alpini e al Nord Est, con possibili temporali fin verso coste e pianure delle regioni di Veneto e Friuli. Non sono escluse locali grandinate associate alle precipitazioni più intense. Al pomeriggio e in serata qualche temporale potrà affacciarsi anche tra Umbria, Lazio e Abruzzo ma con tendenza ad esaurimento dei fenomeni già nel corso della serata. Le temperature tenderanno a subire un temporaneo calo sia nei valori minimi che nei valori massimi, tranne all’estremo sud.

Meteo domani 15 agosto, giorno di Ferragosto con bel tempo su buona parte della Penisola. Attenzione al Nord Ovest a partire dalla sera-notte

La giornata di domani che equivale al giorno di Ferragosto 2020 potrebbe proseguire più o meno sulla falsariga di oggi ma con schiarite generalmente più ampie al Settentrione. Nelle prime ore del mattino infatti i cieli si presenteranno sereni su quasi tutti i settori ad eccetto del Nord Est dove invece qualche locale pioggia potrà interessare i settori costieri della Romagna, ma si tratta di un’eventualità che non risponde a certezze. Qualche nube in più potrebbe invece affacciarsi sulle isole maggiori di Sardegna e Sicilia con la risalita di altocumuli dal Nord Africa che potrebbe portare qualche goccia di pioggia su cagliaritano e trapanese. Si tratterà comunque di fenomeni davvero trascurabili e poco significativi. Al pomeriggio e in serata locali temporali potranno invece affacciarsi sui rilievi alpini nord orientali e lungo la catena appenninica, ma con ogni probabilità senza interessamento di settori costieri e pianeggianti. Attenzione invece alle ore serali e notturne quando l’arrivo di aria umida e instabile porterà i primi temporali al Nord Ovest con sviluppo sul medio-alto Piemonte in rapido spostamento verso la Lombardia. Per quello che concerne le temperature, i valori tenderanno a non subire variazioni significative.