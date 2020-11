METEO ITALIA – Stop all’autunno per il super ANTICICLONE, avvio di novembre con NEBBIE e smog in aumento

Meteo Italia in compagnia dell’anticiclone, ecco la situazione sinottica

Buongiorno e buon inizio di novembre a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ognissanti brumoso su molte regioni italiane per la presenza di nebbie fitte e nubi basse che rendono grigi i cieli in questo inizio di giornata. Nonostante sul Mediterraneo centro-occidentale sia presente un vasto campo anticiclonico, sull’Italia non ovunque splende il sole; tuttavia le condizioni meteo si mantengono asciutte, con le perturbazioni oceaniche in transito alle alte latitudini, sospinte dalla vivace attività depressionaria del ciclone d’Islanda in rinforzo negli ultimi giorni con il passaggio della NAO alla fase positiva.

Meteo Italia: Ognissanti con nebbie e nubi basse

Le condizioni meteo sull’Italia per la giornata odierna, vedranno un’accentuazione di nebbie e nubi basse su molte regioni italiane. In particolare in questa prima parte del mattino i cieli risultano coperti su Liguria, Lazio, Campania e coste tirreniche della Calabria, ma senza fenomeni associati; fitte nebbie interessano la Pianura Padana, cosi come le zone interne tra Toscana ed Umbria. Ampie schiarite sulle due Isole Maggiori e settori ionici della Calabria, mentre altrove transitano innocui addensamenti. Seconda parte di giornata che vedrà la persistenza di nubi basse con associata una riduzione di visibilità sulla Pianura Padana e zone interne tra Toscana ed Umbria, mentre cieli coperti con associate occasionali pioviggini su Liguria e pisano. Altrove alternanza di schiarite ad addensamenti, più compatti sul Lazio.

Novembre parte con l’anticiclone, autunno in stand-by

Il mese di novembre è iniziato sull’Italia con condizioni meteo decisamente stabili, seppur con cieli a tratti grigi per nebbie e nubi basse. La causa è da imputare all’espansione di un vasto campo anticiclonico sull’Europa meridionale e bacino del Mediterraneo, grazie ad un deciso rinforzo del getto alle medie latitudini. L’alta pressione ci farà compagnia a lungo, determinando un avvio del mese di novembre 2020 all’insegna della stabilità e con un aumento dello smog sulla Pianura Padana. Qualche disturbo potrà raggiungere nei prossimi giorni il nord Italia, mentre sulle regioni centro-meridionali l’alta pressione potrebbe garantire maggiore stabilità. Ma quando tornerà la pioggia? Vediamo nella prossima pagina.