METEO ITALIA – STOP alle piogge, arriva l’autunno fatto di sole e NEBBIE

Alta pressione in rimonta con sole e nebbie prevalenti

Situazione sinottica sull’Europa che vede un promontorio anticiclonico, con radice africana, elevarsi sulla Penisola Iberica e spostarsi poi verso il Mediterraneo centro-occidentale. Come anticipato, condizioni meteo in netto miglioramento in Italia grazie appunta all’aumento della pressione. Aumento della pressione che favorirà però anche il ristagno dell’aria con arrivo di nebbie, nubi basse ma anche smog specie nelle grandi città. Il flusso perturbato atlantico scorre invece alle alte latitudini con un vortice d’Islanda molto attivo e profondo, fino a 965 hPa. Piogge rimandate a data da destinarsi secondo il modello americano GFS che conferma l’anticiclone dominante per buona parte della prima settimana di novembre. Vediamo allora l’evoluzione meteo previste dal breve a lungo termine sull’Italia.

METEO WEEKEND: temperature in aumento ma anche inversioni termiche

Prossimo fine settimana, a cavallo tra ottobre e novembre, che vedrà condizioni meteo stabili ma non sempre soleggiate in Italia e anche un aumento delle temperature. Anticiclone di matrice afro-azzorriana disteso dal vicino Atlantico fino al Mediterraneo centrale passando per la Penisola Iberica. Giornata di Sabato 31 ottobre che vedrà tempo asciutto ma con nebbie e nubi basse soprattutto su Pianura Padana e zone interne del Centro. Temperature in aumento ma con valori sopra media solo al Nord, per altro in quota perché nei bassi strati specie in presenza di nebbia le temperature si manterranno piuttosto basse. Notte di Halloween in compagnia di nebbie e nebbie e nubi basse su Pianura Padana, coste della Liguria, coste adriatiche tra Romagna e Marche e zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. Poche variazioni per la giornata di Domenica, festa di Ognissanti.

Tendenza meteo: stabilità prevalente anche sul lungo termine

Inizio della prima settimana di novembre che dovrebbe vedere condizioni meteo stabili in Italia secondo i principali modelli. Una saccatura depressionaria in allungamento verso la Penisola Iberica potrebbe portare qualche pioggia al Nord Italia nella seconda parte della settimana ma niente di rilevante. Sul fronte delle temperature queste tenderanno a salire nel corso dei prossimi giorni ma senza particolari eccessi, previste anomalie positive intorno ai 2/4 gradi. Situazione di più difficile lettura ovviamente nel lungo periodo con il modello GFS che propone un anticiclone sbilanciato verso il Mar Baltico con la possibilità che piccole gocce fredde raggiungano l’Italia dai quadranti orientali portando un peggioramento meteo e anche un calo delle temperature.