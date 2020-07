METEO ITALIA – SUPER ANTICICLONE in arrivo con SOLE e CALDO in aumento, ecco quando

Violenta ondata di maltempo al centro-nord nei passati giorni

Quella che ha interessato la nostra Penisola nella giornata di venerdì 3 e sabato 4 luglio e che sta portando qualche acquazzone anche nel corso della giornata odierna come vedremo, è stata un’ondata di duro maltempo che ha colpito soprattutto le regioni centro-settentrionali con temporali e grandinate: in particolare, nella giornata di venerdì 3 danni e disagi si sono segnalati soprattutto in Piemonte e Lombardia, mentre ieri il maltempo si è spostato verso meridione interessando le regioni centrali. Tra queste, quella maggiormente colpita sembra essere stata la regione Lazio, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Nuovi temporali in arrivo al nordest nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni e più specificamente nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 luglio al netto di un miglioramento visibile delle condizioni meteo al centro-nord quest’oggi, esse torneranno invece a peggiorare sui settori nordorientali a causa di un’ingerenza atlantica provocata proprio dall’affondo di una saccatura di origine nordatlantica verso il settore balcanico di cui prima abbiamo accennato. Tale situazione dunque, come vedremo nel prossimo paragrafo, comporterà degli effetti anche sul nostro territorio nazionale, con lo sviluppo di forti temporali e grandinate.

A seguire l’estate è pronta a ripartire

Il maltempo che nei prossimi giorni interesserà i settori nordorientali si inserirà all’interno di un contesto prevalentemente stabile sulla nostra Penisola, grazie alla spinta dell’Alta pressione di origine afroazzorriana che in queste ore è in azione su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Infatti, nella giornata di domani lunedì 6 e in quella di dopodomani a maggior ragione martedì 7 luglio, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali saranno decisamente migliori con temperature man mano in graduale aumento grazie proprio alla presenza del predetto campo di Alta pressione. Quando tornerà dunque il sole sui settori nordorientali?