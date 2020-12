METEO ITALIA: tanta NEVE in arrivo nelle prossime ore, ecco dove

Intensa perturbazione in arrivo, tanta NEVE nelle prossime ore

Situazione sinottica che vede una vasta e profonda circolazione depressionaria su buona parte dell’Europa centro-occidentale, con un minimo di pressione al suolo intorno a 970 hPa sulle Isole Britanniche. Come anticipato nei giorni scorsi, la perturbazione nelle prossime ore si approccerà all’Italia portando un netto peggioramento meteo con abbondante neve. In queste prime ore del giorno precipitazioni moderate interessano il Nord-Ovest, risultando anche intense sulla Liguria. Neve che cade già a Cuneo come sulle altre province del basso Piemonte. Temperature intorno allo zero anche tra Torino e Novara dove nel corso della mattinata non si escludono anche locali accumuli di neve. Sul filo invece Milano dove le temperature sono leggermente più alte anche se non si escludono comunque momenti di neve nel corso della mattinata. Nevicate molto intese interesseranno invece le Alpi oggi e nei prossimi giorni.

Primo weekend di dicembre con maltempo e clima più freddo

Condizioni meteo ancora instabili o perturbate in questo primo weekend di dicembre in Italia. Giornata di Sabato che vedrà spiccato maltempo al Nord-Est e poi sulle regioni del Centro a causa dell’evoluzione verso est della saccatura depressionaria. Entro la notte tra Sabato e Domenica maltempo in rotta verso il Sud Italia e aria più fredda in ingresso su tutto il Centro-Nord dove dunque ci attendiamo anche un calo della quota neve sia sulle Alpi ma soprattutto sull’Appennino centro-settentrionale. Domenica ancora tempo perturbato e clima un po’ più freddo grazie all’ingresso dell’aria artica sul Mediterraneo centrale. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano inoltre un altro impulso perturbato per il ponte dell’Immacolata. L’inverno sembra insomma essere partito in quarta ma come sempre bisognerà attendere la fine per tirare le somme.

Pioggia e neve per l’Immacolata, diverse perturbazioni in arrivo

Nella giornata di Lunedì ancora condizioni meteo compromesse a causa di una circolazione depressionaria che si allungherà dalle Isole Britanniche al Mediterraneo centrale. Anche il giorno dell’Immacolata, Martedì 8 dicembre, dovrebbe vedere tempo instabile o perturbato a causa di un nuovo impulso polare in avvicinamento all’Italia. Attese ancora piogge e temporali sparsi da Nord a Sud con neve anche a quote medio-basse sia sulle Alpi che sugli Appennini. Il modello GFS, ma anche ECMWF non si discosta molto, ci mostra con l’ultimo aggiornamento il reiterarsi di condizioni meteo instabili o perturbate in Italia praticamente fino alla metà di dicembre. Tutto questo potrebbe continuare anche in vista del Natale che tuttavia resta ancora troppo lontano per una previsione meteo vera e propria.