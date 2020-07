METEO ITALIA – Temperature in CALO REPENTINO, ancora TEMPORALI all’ORIZZONTE: l’ESTATE arranca, i dettagli

METEO : la prima metà di luglio è quasi raggiunta tra temperature minime anche sotto le medie del periodo e passaggi instabili

Buongiorno e bentrovati dal Centro Meteo Italiano. Il mese di luglio sta ormai per passare il paletto della metà e il borsino per l’Italia non può che essere diversificato tra Nord e Sud. Da una parte il clima ad ampi tratti instabile e le frequenti incursioni fresche dai quadranti settentrionali, dall’altra un’Estate calda ma senza particolari scossoni termici. L’attuale scenario sinottico pone infatti la nostra Penisola su un sottile confine che pone da una parte l’esteso campo di alta pressione ora presente sull’Europa occidentale e dall’altra invece un flusso di correnti fresche e instabili solo in parte. Da oggi aumenteranno però i fenomeni sull’arco alpino, così come persisterà l’instabilità al pomeriggio sull’Appennino. Ancora dubbi e incertezze su quanto potrebbe invece accadere nel medio-lungo periodo, con un’altra fase instabile che incombe sull’Italia (ne parliamo nella seconda pagina dell’editoriale). Andiamo però a vedere nel dettaglio quanto ci aspetta nelle giornate di oggi e domani, con l’Estate che sta palesemente faticando a trovare una solida stabilità.

METEO OGGI martedì 14 luglio 2020, peggioramento più severo sulle Alpi nelle ore pomeridiane. Fenomeni presenti anche lungo la dorsale appenninica

La giornata odierna inizierà anzitutto con un generale calo delle temperature minime, anche di 5-6 gradi centigradi, su gran parte del territorio italiano. L’afflusso di correnti al suolo da Nord Est ha permesso che sin dalle prime ore di questa notte la colonnina di mercurio si portasse intorno a valori anche al di sotto della media stagionale. Bel tempo dunque al mattino su tutta Italia con cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi. Maggiori addensamenti invece su Alpi e Prealpi con possibilità di deboli piogge sull’alta Lombardia. Graduale e è più severo peggioramento del tempo invece al pomeriggio sui settori alpini dove non sono esclusi locali temporali entro le ore serali e notturne, questo per l’abbassamento dell’ennesimo flusso instabile. Resiste bel tempo invece sul resto del Paese salvo locali temporali attesi sui rilievi del Centro-Sud. Ventilazione in ulteriore rinforzo dai quadranti nord orientali specie al Centro-Nord, con tendenza ad una diminuzione delle velocità soltanto dopo metà giornata.

METEO DOMANI mercoledì 15 luglio 2020, molte nubi al mattino sulle regioni centro-settentrionali, fenomeni presenti all’estremo Nord e sulla Liguria

La giornata di domani vedrà invece al il transito di molte nubi sulle regioni centro-settentrionali per l’ulteriore avvicinamento del flusso un idk alle quote medie. I fenomeni saranno però relegati al solo arco alpino e più localmente sulla Liguria. Al pomeriggio i temporali tenderanno ad intensificarsi ulteriormente sulle Alpi dove tra Alto Adige e Lombardia settentrionale sono attese precipitazioni localmente anche di forte intensità. Quadro immutato sul resto del Paese dove a dominare saranno le nubi in transito sulle regioni centrali e le ampie schiarite su quelle meridionali, ma con fenomeni convettivi ancora presenti sui settori interni dell’Appennino. Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo tenendosi sulla media del periodo, mentre le massime torneranno a subire un generale rialzo. Andiamo a vedere ciò che ci aspetta invece nei giorni a seguire e nel fine settimana.