METEO ITALIA – Temperature OGGI in PICCHIATA e PIOGGE FORTI ancora presenti su tutti questi settori. Zone colpite

Meteo – Ultime 24/36 ore con l’instabilità sull’Italia, andiamo a vedere tutti i dettagli della parte finale del peggioramento

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Condizioni meteorologiche ancora instabili sulla nostra Penisola dovute al transito del cavo d’onda di origine nord atlantica che sta portando instabilità diffusa, temporali ed un generale calo delle temperature su diverse regioni. Pur essendo l’evoluzione destinata ad un generale miglioramento, ci attendiamo nella giornata odierna e nelle prime ore di domani ancora condizioni di maltempo localmente molto intenso. A seguire invece l’anticiclone tenderà a farsi sempre più spazio sull’Italia, anticipando quella che potrebbe essere l’ennesima fiammata nord africana di un’Estate tanto bizzarra: iniziata sottotono, ha mostrato poi caratteristiche sempre più calde e secche al Centro-Sud mentre decisamente più piovose al Settentrione, un po’ come sta avvenendo anche in questa occasione. Sull’evoluzione futura ci soffermeremo come di consueto nella seconda pagina dell’editoriale, mentre nei successivi paragrafi incentreremo l’attenzione sopratutto sul tempo previsto tra oggi e domani con le aree maggiormente colpite dal maltempo che registreremo nelle prossime ore.

Meteo oggi martedì 18 agosto 2020, molte nubi al mattino con locali piogge, peggioramento al pomeriggio con fenomeni anche intensi

La giornata odierna presenterà caratteristiche fortemente instabili su diverse regioni del nostro Paese, seppur con tendenza ad un lento ma progressivo miglioramento. Stando a quanto proposto dagli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli ad alta risoluzione, infatti, a partire dalle prossime ore tornerà forte l’instabilità su Veneto, Friuli, Trentino Alto-Adige, Romagna e parte della Lombardia. Su tutte queste regioni non sono esclusi fenomeni di forte intensità accompagnati da violente raffiche di vento, frequente attività elettrica ed un calo deciso delle temperature. Possibilità di locali temporali anche sui rilievi del Nord Ovest e lungo la catena appenninica, con precipitazioni in sviluppo tra il primo pomeriggio e l’inizio della serata ma subito in rapido esaurimento nelle ore successive. Particolare attenzione alle temperature che potranno portarsi localmente al di sotto della linea media sulle regioni nord orientali e alto Adriatico, mentre tenderanno a subire un primo rialzo sulle isole maggiori. La ventilazione si intensificherà da Nord Est sulle regioni centro-settentrionali e i mari si presenteranno in genere mossi o molto mossi.

Meteo domani mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con molte nubi e residue piogge fin sulle coste: vediamo dove

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da un primo rilevante miglioramento delle condizioni meteorologiche. Una prima rimonta dell’anticiclone favorirà infatti la prevalenza di generale stabilità atmosferica su diverse regioni italiane, ma non ovunque. Al mattino è attesa nuvolosità a tratti compatta lungo i settori costieri dell’Adriatico in special modo su Romagna, Marche e Abruzzo ove sono attese locali piogge o brevi acquazzoni in lento spostamento lungo le rispettive zone interne. Ben diverso lo scenario atteso invece al pomeriggio, dove su queste aree saranno più ampie le schiarite mentre in Appennino tenderà ad aumentare rapidamente l’instabilità. Sono infatti attesi temporali a tratti intenso sui rilievi abruzzesi, di Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania ove nel movimento verso Est dell’attività convettiva non è escluso un parziale interessamento delle zone costiere. Altrove invece, come detto ad inizio paragrafo, la situazione meteorologica continuerà a mantenersi pressoché invariata con poche nubi in transito e ampie schiarite. Temperature in ripresa all’estremo sud, in generale calo altrove salvo le massime al Nord Ovest. Ventilazione sempre sostenuta dai quadranti nord orientali al Centro-Nord. Andiamo a vedere la tendenza per i prossimi giorni ed il medio-lungo periodo