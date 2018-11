METEO ITALIA: tempo in peggioramento ma dicembre riporterà l’anticiclone

Inizio dicembre con l’anticiclone e condizioni meteo più stabili in Italia, attenzione a nebbie e nubi basse.

Breve tregua di bel tempo, peggiora da domani

Come previsto un promontorio di alta pressione porta una breve tregua dal maltempo sulla nostra Penisola. Condizioni meteo più stabili da Nord a Sud grazie all’aumento della pressione. Come già anticipato nell’articolo del meteorologo Roberto Schiaroli, questa mattina il risveglio in Italia è stato piuttosto frizzate specie in quelle zone più riparate dai forti venti di tramontana. Temperature localmente prossime allo zero sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro, localmente anche sotto zero su Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria e Abruzzo. Oggi nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni mentre da domani il tempo tenderà a peggiorare a causa di una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico. PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI, VISITATE LA NOSTRA SEZIONE DI GOOGLE NEWS!

Weekend instabile ma con rapida rimonta dell’anticiclone

Nella giornata di domani, Venerdì 30 novembre, una saccatura atlantica si avvicinerà da ovest all’Italia approfondendo un minimo di bassa pressione sulla Sardegna, in spostamento poi verso la Libia. Peggioramento meteo dunque sull’Italia che interesserà soprattutto le regioni di Nord-Ovest, il Tirreno e le Isole Maggiori. Weekend che inizierà dunque con condizioni meteo instabili specie su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Poi già nel corso della giornata di Sabato 1 dicembre i fenomeni si sposteranno verso le regioni meridionali. Domenica 2 dicembre un nuovo promontorio anticiclonico si espanderà dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale portando così tempo stabile prima al Centro-Nord e poi anche al Sud, come possiamo vedere nella nostra sezione dedicata al modello GFS.