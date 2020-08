METEO ITALIA – TEMPORALI anche intensi, poi nuova ondata di CALDO; i dettagli

Meteo Italia: situazione barica a scala sinottica

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sull’Italia le condizioni meteorologiche proseguono a due velocità, con un campo anticiclonico ben saldo sui settori centro-meridionali con clima estivo, mentre temporali ed acquazzoni tornano a far visita alle regioni settentrionali. L’anticiclone sul centro europa tende a perdere colpi, favorendo l’intrusione via via sempre maggiore di masse d’aria più umide ed instabili dall’oceano Atlantico. Un’ansa ciclonica è pronta a riportare una nuova fase di maltempo al nord, mentre a seguire potrebbe giungere una nuova ondata di caldo intenso. Vediamo i dettagli.

Meteo oggi tra temporali ed acquazzoni al nord, stabile e caldo al centro-sud

Meteo Italia – La giornata odierna è iniziata con forti temporali ed acquazzoni sul Piemonte nord-occidentale e comasco, con accumuli dalla mezzanotte fino a 40 mm nel torinese. Sul resto dell’Italia splende il sole, salvo addensamenti di tipo marittimo a ridosso delle coste della Toscana e sulla Campania. Le condizioni meteo per la seconda parte della giornata vedranno una recrudescenza dell’instabilità su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino; i fenomeni potranno sconfinare anche alle aree di pianura del Piemonte ed occasionalmente dell’Emilia. Bel tempo sul resto dell’Italia con cieli prevalentemente soleggiati lungo le coste ed in pianura, per una giornata di domenica decisamente estiva.

Inizio di settimana con forte maltempo al nord

Meteo Italia – L’accentuazione dell’instabilità sulle regioni settentrionali nella giornata odierna, è un chiaro sintomo del cedimento del campo anticiclonico su parte dell’Italia. Una lieve ondulazione del flusso tra Europa e nord Italia, sarà il principale responsabile di una fase di maltempo tra domani e martedì su molte regioni settentrionali; sono attesi temporali anche forti ed accompagnati da grandinate nonché da un momentaneo calo delle temperature. Al centro-sud e sulle due Isole Maggiori l’estate proseguirà indisturbata, salvo un lieve calo momentaneo delle temperature ed occasionali acquazzoni a ridosso dei settori appenninici. A seguire possibile nuova intensa ondata di caldo, vediamo i dettagli nella pagina successiva.