METEO ITALIA – TEMPORALI e FORTI PIOGGE in arrivo nelle prossime ore, a seguire sarà ancora MALTEMPO

Meteo Italia: situazione sinottica a scala europea

Meteo Italia – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori dal Centro Meteo Italiano! La situazione barica a scala europea è caratterizzata dalla presenza di una vasta saccatura distesa dal comparto scandinavo, dove ritroviamo una ciclogenesi di 990 hPa, fino alla Penisola Iberica; di conseguenza le condizioni meteorologiche risultano instabili, a tratti perturbate, su molte nazione europee. L’alta pressione delle Azzorre si mantiene defilata in pieno Oceano Atlantico, rinforzandosi ulteriormente nel corso dei prossimi giorni, quando favorirà l’isolamento di una vasta lacuna barica sull’Europa centro-meridionale.

Meteo Italia: tempo in nuovo deciso peggioramento nelle prossime ore

Meteo Italia – Una nuova intensa perturbazione atlantica si appresta a transitare su molte regioni nelle prossime ore; attualmente i cieli si presentano molto nuvolosi sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per la Romagna dove prevale il sole, con piogge copiose già in atto nel genovese e Piemonte nord-occidentale. Ampie schiarite sul resto d’Italia, salvo innocui addensamenti sul tra Lazio, Campania e le due Isole Maggiori. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata vedranno un deciso ulteriore peggioramento con temporali e piogge intense in arrivo su gran parte del Nord, fatta eccezione per la Romagna e coste adriatiche. Nubi in aumento sui settori tirrenici, ma senza fenomeni; più stabile e caldo al sud e Sicilia.

Fenomeni intensi, rischio nubifragi entro la fine del giorno

Meteo Italia – Come anticipato, le condizioni meteo sono in deciso peggioramento sull’Italia. La giornata odierna sarà caratterizzata da instabilità diffusa, a tratti perturbata, specie su Liguria, Lombardia, Piemonte settentrionale e dal tardo pomeriggio-sera anche sul Triveneto; su tali regioni i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità con possibili locali nubifragi, specie a ridosso dei settori montuosi dove gli accumuli giornalieri potrebbero raggiungere i 100 mm. Tempo in peggioramento entro la fine del giorno anche sulla Toscana centro-settentrionale, con temporali e piogge in estensione nottetempo anche al Lazio ed Umbria occidentale.