METEO ITALIA: TEMPORALI e GRANDINE anche nei prossimi giorni, ecco le regioni più a rischio

Meteo: Maltempo in Italia anche nei prossimi giorni

Sull’Italia troviamo un campo di bassa pressione di natura atlantica in gradi di generare condizioni meteo perturbate su quasi tutte le regioni. Solo su quelle più meridionali il tempo si mantiene stabile e il clima primaverile. Specie al nord e al centro Italia infatti la giornata odierna risulta piuttosto perturbata con le temperature più autunnali che primaverili eccetto a Roma dove raggiungiamo facilmente anche oggi i 25°c. Nonostante l’Estate 2020 è ufficialmente iniziata il 1 Giugno calendario meteorologico alla mano, la Primavera non molla l’Italia con piogge, temporali e temperature sotto la media.

Meteo Giugno: ulteriore calo delle temperature

In Italia si avverte la mancanza di una figura anticiclonica stabile e in grado di garantire bel tempo per diversi giorni consecutivi. Ne approfittano le correnti e le perturbazioni nord-atlantiche e con associate correnti più fredde in quota. Di conseguenza le temperature già in queste ore risultano inferiori la media del periodo specie sulle regioni settentrionali e centrali eccetto sul Lazio, nei prossimi giorni avremo un ulteriore calo delle temperature con l’ingresso delle correnti più fredde dai quadranti nord-occidentali. Valori che potrebbero scendere anche di 5-7°c sotto la media.

I temporali, fenomeni atmosferici tra i più violenti

Premesso che i temporali sono fenomeni atmosferici tra i più dinamici e violenti in termini energetici, essi necessitano in primo luogo di condizioni di marcata instabilità atmosferica. Si dice che l’ atmosfera è in condizioni di marcata instabilità quando avviene il sollevamento di importanti masse di aria più calde dal suolo verso l’ alto. Con il sollevamento l’ aria si raffredda e il vapore acqueo in essa contenuto condensa producendo una vera e propria nube. Il temporale nient’ altro è che l’ insieme della nuvola prodotta sotto forma di cumulonembo e gli effetti ad essa associati come la pioggia o la grandine che si forma all’ interno della nuvola a causa della forte turbolenza e dei moti convettivi ascensionali. Quindi, se osserviamo un temporale da una certa distanza noteremo la nube vera e propria detta cumulonembo, l’ incudine di cirri alla sua sommità ed eventuali mammatus visibili alla base dell’ incudine durante la fase di decadenza. Al prossimo aggiornamento dal centro meteo italiano.