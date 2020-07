METEO ITALIA – temporali e nubifragi nel cuore dell’ESTATE, ecco quando l’arrivo di una nuova perturbazione

Perturbazione che si allontana ma piogge e temporali potrebbero tornare presto a disturbare l’estate

La situazione sinottica sull’Europa vede una campo di alta pressione posizionato tra oceano Atlantico ed Europa occidentale mentre una goccia d’aria fredda in quota si muove verso i Balcani. Il fronte freddo ad essa collegato ha portato nella giornata di ieri un forte peggioramento meteo e non sono mancati danni e allagamenti su diverse città. Nel corso dei prossimi giorni l’allontanamento della struttura depressionaria e la rimonta di un promontorio anticiclonico riporteranno un po’ di estate in Italia. Sole e temperature in aumento soprattutto al Centro-Sud dove i valori massimi potrebbero anche superare i + 35 gradi. Una nuova perturbazione ha però messo nel mirino il Mediterraneo con un nuovo peggioramento meteo pronto a colpire ancora l’estate nel cuore.

Temperature in aumento con punte localmente superiori ai +36 gradi, ecco dove

Valori di temperatura che al momento si mantengono al di sotto delle medie del periodo in Italia con anomalie anche di 6 gradi lungo il versante Adriatico. Graduale aumento nel corso dei prossimi giorni con valori che, soprattutto tra Martedì e Venerdì, si dovrebbero portare in linea o anche di qualche grado al di sopra delle medie. Il promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo favorirà infatti il ritorno del caldo specie al Centro-Sud dove le temperature alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) dovrebbero superare la fatidica soglia dei +20 seppur di poco. Attese punte massime localmente superiori ai +35 gradi in particolare su zone interne del Centro e del Sud. Non si escludono anche valori di +36/37 gradi tra Puglia e Basilicata e sui settori interni di Sardegna e Sicilia.

I modelli sembrano convergere, nuovo affondo atlantico nell’ultimo weekend di luglio

Mese di luglio 2020 che potrebbe risultare dinamico fino alla fine. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo mostrano infatti la possibilità che un nuova nuove perturbazione atlantica possa giungere sul Mediterraneo con un intenso peggioramento meteo in Italia. Modello americano GFS che mostra nella giornata di Venerdì 24 la saccatura avvicinarsi dalla Penisola Iberica al Mediterraneo centrale. Tra Sabato e Domenica ferita aperta nel cuore dell’estate con le correnti atlantiche che porterebbero condizioni meteo instabili o perturbate su buona parte dell’Italia. Previsto anche un nuovo calo delle temperature su valori localmente al di sotto delle medie.