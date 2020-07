METEO ITALIA – TEMPORALI previsti in serata e nottata su queste regioni d’ITALIA, i dettagli

Meteo Italia: bel tempo in queste ore eccetto locali temporali in transito

Il mese di Luglio iniziato a gonfie vele con gran sole in Italia e con temperature tipicamente estive e oltre i 35°c in molte città ora procede con il bel tempo prevalente ma con correnti più fresche dai quadranti settentrionali e in grado oltretutto di produrre qualche temporale. Nelle prossime ore infatti le regioni nord-orientali e il versante adriatico sarà interessato da un rapido passaggio temporalesco con fenomeni a tratti anche di forte intensità. L’Estate 2020 non ha deluso le aspettative nei giorni scorsi ma potrebbe riservare qualche novità.

Situazione meteo in Italia

Sole e clima ideale in Italia per ogni attività all’aperto e per le prime vacanze al mare. Attenzione tuttavia alla formazione di temporali nelle prossime ore e nella prima parte di domani, Martedì 7 Luglio specialmente sul Triveneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Il tutto accompagnato come consuetudine da forti raffiche di vento e da un generale calo delle temperature per il riversamento di masse di aria più fresca dai quadranti nord-orientali. Mari mossi sul versante adriatico, più calmi altrove.

Previsioni meteo Italia

La voglia di vacanze al mare è salita esponenzialmente per molti italiani grazie all’arrivo del bel tempo e del clima estivo, quale meta per le condizioni meteo migliori? Sole e clima ideale in Italia per ogni attività all’aperto e per le prime vacanze al mare. Le temperature superficiali del Mediterraneo risultano complessivamente già abbastanza calde e con valori oltre la media di riferimento, specialmente in Adriatico, Ionio e Tirreno meridionale si arriva e oltrepassano i 25°c. Acque più fresche invece in Sardegna, Liguria e Toscana. Solo su Alpi, Prealpi e alte pianure avremo qualche disturbo in più nel corso del weekend quando un abbassamento del flusso atlantico potrebbe portare qualche temporale in più.