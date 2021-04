METEO TENDENZA – Prossima settimana con l’ITALIA divisa in due. PRIMAVERA al sud e MALTEMPO al centro-nord

Italia meridionale nella morsa del maltempo, con piogge sparse

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano. Sulle regioni settentrionali, dopo l’instabilità della giornata di ieri con temporali e grandinate a causa del passaggio di un minimo in quota, le condizioni meteo sono migliorate. Al centro-sud invece l’instabilità non ne vuole sapere di abbandonarci. Nella giornata odierna il maltempo è portato da flussi umidi sud-occidentali mentre nella giornata di venerdì un minimo è in arrivo sul Tirreno. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per i prossimi giorni per poi andare a scoprire la tendenza per la prossima settimana.

Residua instabilità, ma verso un graduale miglioramento delle condizioni meteo

Come abbiamo appena detto, mentre sulle regioni settentrionali arriva la stabilità con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto, salvo qualche pioggia al nord-est nella giornata di oggi, la situazione è diversa al centro-sud. Correnti umide provenienti dai quadranti sud-occidentali porteranno una giornata di maltempo sulle regioni centro-meridionali e Isole Maggiori, con piogge diffuse ma anche con rovesci e temporali, soprattutto sulla Campania. Nella serata fenomeni in esaurimento, ma è in arrivo un minimo sul Tirreno centro-meridionale. Nella giornata di venerdì avremo quindi una nuova fase di maltempo, già dalle ore notturne, sulle regioni meridionali, mentre migliora leggermente sulle regioni centrali. Il maltempo porterà piogge diffuse, a tratti anche intense, con acquazzoni e temporali, soprattutto tra Puglia, Calabria e Basilicata. Fenomeni in esaurimento dalle ore serali, tranne sulle regioni prima menzionate, dove le piogge persisteranno fino al sabato mattina. Di seguito quindi le previsioni meteo per il weekend.

Weekend con sole e caldo

Il minimo colpevole del maltempo di venerdì, scivolerà verso est e sull’Italia la pressione tornerà a salire, per un weekend tipico della primavera. Nella giornata di sabato avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali, con temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata grazie a valori massimi sopra i 20°C. Sulle regioni meridionali il bel tempo arriverà nel pomeriggio, mentre al mattino avremo ancora piogge tra Puglia Basilicata e Calabria. Dalla serata avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la penisola. La domenica sarà quindi all’insegna della primavera con sole che splende dappertutto e temperature in ulteriore aumento. Nelle ore centrali della giornata le temperature supereranno ovunque i 20°C, fino a sfiorare i 24°C sulle pianure delle regioni settentrionali, ma anche in alcune città del centro come Roma. Dal tardo pomeriggio però al centro-nord inizierà ad aumentare la nuvolosità. Andiamo quindi a scoprire la tendenza meteo per la prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE