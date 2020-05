METEO – ITALIA terra di FULMINI, SAETTE e anche NUBIFRAGI: la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi instabilità sparsa in Italia sul centro-nord

Già a partire dalla giornata di ieri si è verificato un netto peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola a causa del transito di una goccia fredda ad alta quota che ha causato e sta causando tutt’ora forti temporali accompagnati anche da grandinate soprattutto sulle regioni centrali e da un crollo delle temperature. Nel corso di questo pomeriggio i fenomeni localmente sono risultati anche piuttosto intensi, soprattutto nelle zone sudoccidentali della Sardegna e sul cagliaritano, dove non sono mancati dei disagi legati proprio a qualche allagamento, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Nelle prossime ore peggiora anche in alcune aree del sud

Ci apprestiamo ad avvicinarci al clou di quest’ondata di maltempo portata in Italia dal transito di questa goccia fredda di origine atlantica e che sta momentaneamente venendo alimentata da correnti più fresche provenienti dai quadranti nordorientali. Pertanto le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno ad un ulteriore peggioramento nel corso delle prossime ore, in particolare della serata, quando in Italia si verificherà un clima di generale instabilità, seppur di carattere non così diffuso. In particolare verranno coinvolte dalle piogge la Campania, la Basilicata e la Puglia, dove non si escludono fenomeni localmente intensi nel foggiano, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani giornata di maltempo con temporali e qualche nubifragio

Nella giornata di domani mercoledì 20 maggio la goccia fredda menzionata in precedenza non lascerà l’Italia senza colpo ferire, ma anzi innescherà una ciclogenesi sul basso settore tirrenico che sarà responsabile di maltempo diffuso sulle regioni centro-meridionali. I fenomeni più intensi accompagnati anche da attività temporalesca si riverseranno lungo la dorsale appenninica centro-meridionale nel corso del pomeriggio fino ad espandersi verso la costa con minor intensità. Violenti temporali sono attesi in particolare sui Castelli Romani e sulle aree orientali della Capitale, oltre che localmente in Basilicata.