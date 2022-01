METEO ITALIA – Torna l’INVERNO per l’EPIFANIA, CROLLO TERMICO con PIOGGE, TEMPORALI e NEVE a bassa quota

Ancora alta pressione ma con infiltrazioni umide

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’alta pressione che nei giorni scorsi ha portato elevata stabilità sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale, con conseguenti nebbie e nubi basse sulle pianure e sulle coste italiane, con l’inizio della settimana ha iniziato a cedere terreno ma si trova ancora estesa sul Mediterraneo. Tempo quindi ancora stabile in Italia, con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e sulle regioni tirreniche, mentre risulta per lo più soleggiato sulle restanti regioni. Ma nella seconda parte della giornata odierna inizieranno ad arrivare delle infiltrazioni umide, specialmente al Nord, portando molta nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia su Lombardia, Triveneto e più intense su Liguria e Alta Toscana.

Altra giornata con temperature sopra la media, ma il freddo sta per tornare

L’attuale situazione sinottica, con una saccatura depressionaria di origine atlantica in arrivo sulla Penisola Iberica, andrà a richiamare ancora aria calda da sud-ovest verso il Mediterraneo. Già dagli ultimi giorni di dicembre la Penisola Italiana si trova in un clima con caldo fuori stagione, con temperature sopra la media climatica del periodo anche di 10-12 gradi e cosi continuerà anche per la giornata odierna. Ma a partire dalla giornata di domani si inizierà a tornare verso l’inverno.

Peggioramento meteo tra domani e l’Epifania

I principali modelli confermano l’arrivo della saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani, con la formazione di un minimo di pressione al suolo tra Mar Ligure e Alto Adriatico. Questo porterebbe condizioni meteo instabili sulle regioni centro-settentrionali con piogge anche intense soprattutto al Nord-Est ed un netto calo delle temperature con quota neve in rapida discesa fino a quote molto basse su Alpi e Appennino settentrionale. Nella giornata dell’Epifania il fronte instabile scenderà verso sud, ma con nucleo freddo in quota che transiterà ad ovest della Sardegna, con la conseguenza di pochi fenomeni sull’Italia centro-meridionale. Temperature comunque in netta discesa su tutta la Penisola, con valori di nuovo in media con quelle del periodo e localmente anche al di sotto.

CONTINUA A LEGGERE​