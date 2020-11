METEO ITALIA – Torna l’ANTICICLONE, ma ci sarà ancora spazio per PIOGGE e TEMPORALI; i dettagli

Meteo Italia: vortice in allontanamento, la situazione

Meteo Italia – Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteorologica odierna vede un graduale miglioramento sull’Italia; la ciclogenesi che nella giornata di ieri ha portato condizioni di severo maltempo al sud, con piogge alluvionali, è scivolata nelle ultime ore a ridosso della Tunisia. Da ovest, quindi, avanza l’alta pressione verso il Mediterraneo centrale, con tempo stabile al centro-nord e Sardegna, mentre non mancheranno ancora piogge e temporali all’estremo sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi ed una tendenza per i prossimi giorni.

Meteo oggi: bello al centro-nord, ancora maltempo all’estremo sud

Le condizioni meteo odierne vedono un’Italia spaccata in due. L’alta pressione in estensione sull’Europa centro-occidentale ha raggiunto anche le regioni centro-settentrionali italiane, dove la giornata trascorrerà stabile con ampie schiarite; la circolazione nord-orientale addosserà nubi ancora tra Abruzzo e Marche, ma senza fenomeni. La ciclogenesi in azione tra Tunisia e Sicilia, invece, caratterizzerà le condizioni meteo ancora sui settori ionici; piogge e temporali si alterneranno a brevi pause asciutte sulla Calabria ionica, Sicilia orientale, Basilicata e Salento. Sul resto del sud Italia nubi sparse, con maggiori schiarite sull’alta Campania e la Sardegna occidentale.

Prime gelate di stagione al nord e zone interne del centro

Meteo Italia – L’aria fredda giunta nelle ultime ore si è gradualmente “depositata” anche nei bassi strati, determinando un ulteriore calo delle temperature; condizioni altopressorie e cieli sereni hanno inoltre favorito un deciso raffreddamento radiativo notturno nei bassi strati, innescando condizioni di inversione termica al suolo. Diffuse sono le gelate in Pianura Padana in queste prime ore della giornata, con temperature andate al di sotto delle zero su molte località; in particolare spiccano i -1°C di Bologna, -2.2°C di Modena e Parma, mentre nella città di Torino si è toccato un valore minimo di +0.9°C. Valori mediamente compresi tra +2 e -2°C su gran parte della Pianura Padana, con locali picchi di -3°C. Gelate anche nelle zone interne del centro Italia, dove ritroviamo valori di -4/-6°C nell’aquilano e di -2°C nella ciociaria. Dopo la neve giunta fin sotto i 1000 metri, ecco dunque le prime gelate di stagione.