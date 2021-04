METEO ITALIA – tornano SOLE e caldo ma per gli ultimi giorni del mese di nuovo PIOGGIA, ultimi aggiornamenti

Ultime note di maltempo su queste regioni poi sole e caldo ma per poco

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che l’ultimo weekend di aprile vira verso condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate in Italia. La situazione sinottica mostra infatti un promontorio anticiclonico in elevazione sul Mediterraneo occidentale. Al Sud Italia è però ancora presente una piccola goccia d’aria fredda in quota la quale porterà nelle prossime ore ancora nuvole con piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni meridionali, in particolare Puglia, Calabria e Sicilia. Vediamo però l’evoluzione meteo a seguire.

Temperature in aumento e clima mite in Italia, valori oltre i +20 gradi

Fino a qui un mese di aprile sotto tono per quanto riguarda la primavera con temperature che spesso sono risultate al di sotto delle medie del periodo. Al momento troviamo valori in media o poco sotto in Italia ma il miglioramento meteo portato dall’anticiclone farà anche innalzare le temperature. Giornata di Domenica con valori in media o poco sopra specie al Nord e sulla Sardegna. Temperature massime nel complesso gradevoli e di poco superiori ai + 20 gradi specie su Pianura Padana e zone interne del Centro.

Tendenza meteo 1 maggio: festa dei lavoratori

A breve inizierà il mese di maggio, ultimo della primavera e che probabilmente quest’anno potrebbe anche catapultarci in un’estate anticipata. Il prossimo weekend cadrà il giorno della Festa dei Lavoratori e la tendenza meteo attuale mostra condizioni a tratti instabili al Nord e più asciutte e calde al Sud. Questo però gli ultimi aggiornamenti dei modelli insistono con un flusso atlantico sull’Europa centrale che lambirebbe anche l’Italia.

