METEO – ITALIA tra ANTICICLONE e GOCCIA FREDDA, la prossima settimana sarà uno scontro tra titani

Meteo – imminente peggioramento sull’Italia, temporali nelle prossime ore

Meteo – Dopo un inizio mediamente stabile sull’Italia, le condizioni meteorologiche stanno rapidamente volgendo verso un peggioramento per quanto riguarda le regioni settentrionali; osservando l’immagine satellitare, un fronte Atlantico esteso dalla Spagna settentrionale fin verso il mar del Nord, ha ormai raggiunto l’Arco Alpino occidentale. Nel corso delle prossime ore riuscirà a valicare l’ostacolo orografico italiano, determinando piogge e temporali su gran parte del nord; tra il tardo pomeriggio e la sera i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità e non sono escluse locali grandinate. Tra le regioni maggiormente coinvolte ci saranno la Lombardia ed il Triveneto, dove gli accumuli potrebbero essere abbondanti in un lasso temporale piuttosto breve.

Tendenza meteo prossima settimana: situazione barica prevista

Meteo – Dopo il transito del fronte perturbato, sull’Europa centro-occidentale prenderà forma un vasto campo anticiclonico con valori barici al suolo fino a 1030 hPa tra Francia, Golfo di Biscaglia ed Atlantico orientale. Nel contempo una saccatura fredda si estenderà dalla Russia fin verso la Penisola Ellenica e Nazioni Sudorientali europee; l’Italia in tale frangente si ritroverebbe nel mezzo tra l’anticiclone ed un flusso più fresco orientale. Nel prosieguo di settimana la situazione sinottica non muterà significativamente, salvo l’isolamento di una goccia fredda tra il comparto Balcanico e l’Est Europa. Nel corso del prossimo fine settimana le fresche correnti orientali potrebbero avere la meglio sull’anticiclone, determinando un peggioramento sull’Italia.

Italia tra anticiclone e correnti fresche orientali

Meteo – Come anticipato, l’Italia si ritroverà nei prossimi giorni nella terra di scontro tra un potente anticiclone ad Ovest ed una circolazione più fredda sui settori orientali; al momento effettuare una previsione meteo dettagliata per l’Italia è decisamente prematuro, a causa della vicinanza alla nostra Penisola di due figure bariche completamente opposte. Una possibile tendenza, tuttavia, potrebbe essere quella di condizioni meteo inizialmente stabili lungo le coste ed in pianura, mentre piogge e temporali a ciclo diurno potrebbero a più riprese presentarsi a ridosso dei settori montuosi e delle adiacenti aree pedemontane. Un possibile peggioramento del tempo, ma che necessità di ulteriori verifiche, potrebbe verificarsi nel corso del prossimo fine settimana, quando la circolazione fredda orientale potrebbe con più decisione coinvolgere anche il Mediterraneo centrale con conseguente formazione di una ciclogenesi.