METEO – ITALIA tra il SUPER CALDO e il MALTEMPO: BOLLINO ROSSO per 5 città, ecco quali

Per oggi 8 città bollino rosso

Un vasto campo di Alta pressione di matrice sub-tropicale risulta nettamente prevalente sul Mediterraneo centrale dal quadro sinottico a nostra disposizione: tuttavia, gli effetti più evidenti li riporta solamente sulle regioni centro-meridionali, alle prese da diversi giorni con condizioni di generale bel tempo e cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Tutto ciò è accompagnato peraltro da temperature in alcuni casi molto elevate e tali da indurre il Ministero della Salute italiano a bollare di rosso ben 8 città per la giornata di oggi a causa dell’ondata di calore.

Temporali al nord Italia

Le condizioni meteo risultano invece generalmente peggiori sulle regioni settentrionali, dove non solo la nuvolosità è nettamente più presente rispetto a quello che si riscontra al centro-sud, ma in molti casi essa è anche responsabile della formazione di temporali che sfociano occasionalmente in veri e propri nubifragi. Questo a causa del posizionamento di una goccia fredda di origine atlantica sulla Francia, che determina disturbi alla campana anticiclonica. L’Italia si trova dunque così suddivisa a metà, con da una parte il maltempo e dall’altra sole e clima pienamente estivo.

Per domani scenari non così diversi

Per quanto riguarda la situazione meteorologica attesa per domani venerdì 14 agosto, che contrassegna anche la vigilia della festività di Ferragosto, non si prevedono particolari variazioni, se non una lieve traslazione del fronte perturbato verso oriente che così interesserà, oltre che la Lombardia, anche le regioni nordorientali. Non a caso il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato proprio per domani un’allerta meteo valida per tutti questi settori, con le condizioni meteo che andranno comunque migliorando con il progredire della serata. Al centro-sud però, persisterà bel tempo e clima (fin troppo) estivo.