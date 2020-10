METEO – Ultime sul MALTEMPO, il FREDDO persiste sull’ITALIA e sul MEDITERRANEO

Ancora una volta saranno le regioni Tirreniche ad essere i primi bersagli delle piogge . Infatti grazie alla formazione di un nuovo minimo depressionario torneranno ad essere bagnate la Liguria, la Toscana, la Campania ed il Lazio dalla seconda parte della giornata di Mercoledì . Giovedì poi il maltempo si estenderà a tutta la penisola con piogge moderate anche al sud. Potrà tornare la neve sulle Alpi, con fiocchi dai 1200 metri e sull’Appennino dai 1500/1600 metri, qualora le condizioni proposte dai modelli matematici si confermino più in là. Sul seguito potrebbe aprirsi un periodo in cui non avremmo più bisogno dell’ombrello: siamo in attesa di una nuova “Ottobrata” in arrivo!

Il periodo che stiamo attraversando risulta particolarmente freddo se confrontato rispetto alla media del mese di Ottobre. Basti pensare che qualche giorno fa sulle Alpi Carniche la neve è riuscita a cadere fin sulla collina, coinvolgendo il tratto autostradale dell’A23 e la località Friulana di Tarvisio . Tra Giovedì e Venerdì ci interesseranno ancora una volta le correnti in ingresso da nord-ovest e le anomalie termiche torneranno ad abbassarsi: sulla Sardegna si potrà raggiungere uno scarto negativo dalla media fino ad 8°C, mentre sul resto della penisola il divario sarà intorno ai 4°C. Nel complesso ci troveremo in una settimana piuttosto fredda , con temperature contenute e piogge diffuse sulla nostra Penisola. Ecco quali saranno le regioni più colpite da questo peggioramento meteo !

Ottobrata in vista, sempre più probabile

L’area di bassa pressione verso il fine settimana ci abbandonerà, lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica via via sempre più presente. Questa ipotesi viene portata avanti da alcuni modelli matematici, in particolar modo dal modello ECMWF, il quale presenta un promontorio d’alta pressione in estensione fin sulle isole Britanniche. In questo periodo potrebbero tornare a farci compagnia le nebbie e le gelate sulle zone interne, tuttavia non avendo ancora la certezza, ma solo la probabilità di questa fase stabile, vi aggiorneremo nelle prossime pubblicazioni!