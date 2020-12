METEO ITALIA – ultimi giorni di sole, FREDDO e NEVE in arrivo durante le feste di NATALE

Periodo movimentato in vista sotto il profilo meteo, prima l’anticiclone poi freddo e neve

Ultima decade dicembre che, come anticipato nei giorni scorsi, si presenterà decisamente più dinamica con l’inverno che tornerà a dire la sua proprio durante le feste di Natale. Al momento condizioni meteo che si mantengono stabili in Italia grazie ad un promontorio anticiclonico che si espande sul Mediterraneo centrale con valori di pressione fino a 1025 hPa. Oltre al sole però su diverse regioni saranno le nebbie e le nubi basse a prevalere almeno fino alla Vigilia di Natale. Deboli piogge potrebbero addirittura interessare la Liguria e l’alta Toscana dove gli addensamenti di nubi basse potrebbero essere fitti e persistenti. Per Natale fronte freddo in arrivo con crollo termico e neve a bassa quota.

Fronte freddo in discesa da nord: temperature in crollo a Natale

A partire dalla Vigilia di Natale i principali modelli anche oggi confermano l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Atlantico con massimi di pressione al suolo fino a 1040 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche. Ecco allora che aria più fredda di origine artica marittima si metterebbe in moto verso l’Europa centrale. Condizioni meteo in peggioramento già durante la Vigilia di Natale sulle regioni del Nord Italia con piogge sparse e neve sulle Alpi, locali fenomeni anche sulle regioni centrali tirreniche. Durante il giorno di Natale l’aria fredda addossata all’arco alpino lo valicherà, entrando sull’Italia prevalentemente dalla porta della bora. Temperatura in calo entro fine giornata con valori al di sotto delle medie anche di 4-7 gradi al Centro-Nord. Il peggioramento meteo porterà anche neve a bassa quota.

Tra Natale e Santo Stefano fiocchi di neve a bassa quota in Italia

Modelli concordi per un periodo decisamente più freddo specie tra Natale e Santo Stefano a causa dell’arrivo di aria artica. Le temperature dovrebbero infatti portarsi anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo specie sui settori orientali della Penisola. Il peggioramento meteo dovrebbe portare neve a bassa quota interessando soprattutto l’Emilia Romagna e a seguire le zone interne del Centro-Sud, specie i versanti orientali dell’Appennino centro-meridionale. Ancora più interessanti, ma sempre meno attendibili, gli scenari a seguire con un lobo del vortice polare che entro capodanno potrebbe conquistare parte dell’Europa. La spinta verso la Groenlandia dell’anticiclone potrebbe poi mettere in moto dinamiche con risvolti molto freddi anche per l’Italia.