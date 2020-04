METEO ITALIA – Una PERTURBAZIONE piomberà sullo stivale con CROLLO TERMICO, ecco quando

Dopo il peggioramento di Pasquetta l’Italia ritrova la stabilità

Dopo il peggioramento che ha coinvolto l’Italia nelle giornate di lunedì 13 (Pasquetta) e martedì 14 aprile, è stato immediato delle condizioni meteo, tanto che già a partire dal pomeriggio di ieri i cieli risultavano soleggiati già in gran parte dello stivale. Con il miglioramento già evidente nella giornata di ieri, che ha posto la parola fine alla rapida ondata di maltempo dei passati giorni che ha comunque causato qualche disagio al nord grazie a grandinate intense e anche ad una tromba d’aria, si è anche registrato un primo aumento delle temperature. Trend che, come vedremo nel prossimo paragrafo, risulta confermato anche nella giornata odierna.

Punte fin sui +22/+23°C oggi sulla nostra Penisola

Dopo l’abbassamento delle temperature rinvenuto nel corso dei passati giorni grazie al passaggio di correnti fresche provenienti dai quadranti nordorientali, le temperature negli ultimi due giorni hanno subito un generale e lieve rialzo, attestandosi comunque generalmente oltre i +20°C. In molti casi le colonnine di mercurio raggiungono e superano anche i +22/+23°C, in particolare sulla Pianura Padana, ma anche nelle zone interne della Calabria e sulla Sardegna occidentale. Le temperature, come scritto anche nel precedente paragrafo, sarebbero destinate ad aumentare nei prossimi giorni soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Weekend stabile in prevalenza, ma nuvoloso: non mancherà qualche debole pioggia

L’azione di questo Anticiclone di matrice africana che si è oramai imposto sull’Italia sarà piuttosto evidente almeno fino al prossimo fine settimana: esso infatti, malgrado un aumento della nuvolosità visibile soprattutto lungo le regioni centro-settentrionali, porterà condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola. Tuttavia, in maniera sparsa, questa copertura nuvolosa potrebbe portare qualche debole pioggia proprio al centro-nord. Questo poiché i flussi umidi che pervadono il Mediterraneo e che in queste ore interessano in maniera particolare la Penisola iberica con maltempo a tratti anche intenso, avanzano sempre più in direzione del nostro Paese nei prossimi giorni.