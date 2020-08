METEO ITALIA – vasto anticiclone ma ATTENZIONE ai TEMPORALI pomeridiani, ecco dove

Super anticiclone sull’Europa, clima caldo in Italia ma anche temporali

Situazione sinottica sull’Europa che vede un vasto campo di alta pressione esteso dal Mediterraneo alla Scandinavia con valori massimi al suolo fino 1025 hPa. Questo porta condizioni meteo stabili e soleggiate in Italia ma con alcune eccezioni. Infiltrazioni di aria più fresca in quota porteranno infatti alla formazione di nuvolosità sui rilievi nelle ore pomeridiane, non si escludono poi acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Clima comunque piuttosto caldo nei prossimi giorni, anche se non ai livelli dell’ultima settimana di luglio. Attenzione però perché con l’avvicinarsi del weekend di Ferragosto le condizioni meteo potrebbero farsi più instabili sulle regioni del Nord a causa di una saccatura atlantica in movimento sull’Europa occidentale. Vediamo allora la tendenza meteo fino al prossimo weekend e anche oltre.

Acquazzoni e temporali anche intensi, ecco su quali regioni

Nonostante il ritorno dell’anticiclone, acquazzoni e temporali pomeridiani saranno ancora protagonisti su alcuni settori d’Italia. Le correnti fresche in quota porteranno alla formazione di fenomeni localmente anche intensi. Tempo asciutto in mattinata mentre nel pomeriggio locali temporali interesseranno le Alpi centro-occidentali, l’Appenino centro-settentrionale e poi le zone interne Peninsulari del Sud e della Sicilia. Condizioni meteo più stabili altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora residue precipitazioni sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica ma comunque in generale esaurimento entro la notte. Anche domani l’instabilità non abbandonerà l’Italia con fenomeni soprattutto su Alpi e Appennino meridionale. Da Mercoledì ci attendiamo sempre meno acquazzoni al Centro-Sud mentre al Nord i temporali in formazione sulle Alpi potrebbero localmente interessare anche la Pianura Padana.

Non solo temporali, anche il caldo sarà protagonista dei prossimi giorni

Nuova ondata di caldo per l’Italia anche se non particolarmente intensa come quella della fine di luglio. Ci troviamo comunque nella prima metà di agosto e quindi nel periodo più caldo dell’anno. L’anticiclone con componente africana in espansione sul Mediterraneo porta sulla nostra Penisola valori di temperatura a 850 hPa (1500 metri circa) intorno a +18/21 gradi. Le temperature sono salite dunque sopra la media stagionale di qualche grado specie al Centro-Nord. Nei prossimi giorni il caldo si farà sentire da Nord a Sud con punte che tra Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna potrebbero raggiungere anche di +37/39 gradi. Valori elevati anche sulla Pianura Padana dove sarà l’afa protagonista con temperature che anche nelle ore notturne faticheranno a scendere sotto i +20 gradi. Clima ancora caldo con l’avvinarsi del Ferragosto ma il tempo potrebbe peggiorare a patire da Nord.