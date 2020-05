METEO ITALIA – Venti IMPETUOSI con raffiche di BURRASCA sferzeranno sulla nostra Penisola, i dettagli

Attuale pausa (temporanea) dalle piogge in Italia

Allo stato attuale di cose, si sono esauriti gli effetti portati in atto nelle prime ore della giornata odierna da alcuni rovesci prefrontali che hanno colpito la nostra Penisola nelle modalità e nei tempi prima descritti. Quindi, da satellite e radar meteorologico alla mano, notiamo che, nonostante della nuvolosità anche piuttosto compatta, continui ad interessare i settori italiani più occidentali, le condizioni meteo appaiono generalmente stabili e asciutte. In molti casi, soprattutto al centro-sud, i cieli mostrano ampi sprazzi di cielo sereno. Tali condizioni sono però destinate a mutare nel corso delle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prossime ore arriva il maltempo, anche intenso

Nel corso delle prossime ore, la nostra Penisola verrà investita da un nuovo fronte perturbato, questa volta più intenso, grazie alla progressione continua della saccatura di origine nordatlantica che fino alla giornata di ieri ha interessato la Penisola iberica portando forte maltempo con grandinate sparse. Ne deriva dunque che proprio a causa della dinamica con la quale la saccatura arriva ad interessare l’Italia, le prime piogge, anche piuttosto intense e a carattere di temporale talvolta, interesseranno i settori più occidentali italiani, quali la Sardegna, la Liguria e il basso Piemonte, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Ma il culmine del maltempo si raggiungerà solo domani

Ma il culmine di quest’ondata di maltempo, si raggiungerà solamente nella giornata di domani lunedì 11 maggio, precisamente nelle prime ore, quando la saccatura di origine nordatlantica presente ad ovest, investirà pienamente la nostra Penisola. A quel punto piogge anche temporalesche e a carattere talvolta di nubifragio potranno riversarsi sulle regioni nordoccidentali, in particolare sulla Liguria, con accumuli anche moderati. Qui saranno possibili anche fenomeni grandinigeni. L’instabilità colpirà in maniera meno intensa anche le regioni centrali Sardegna compresa, con accumuli dunque minori, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Il maltempo comunque non si manifesterà solo con l’arrivo della pioggia, ma anche con un’intensificazione dei venti, come vedremo nel prossimo paragrafo.