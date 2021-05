METEO ITALIA: verso un fine settimana CALDO e soleggiato, attenzione al MALTEMPO a seguire

Ancora qualche pioggia in Italia in un contesto via via più stabile

Molta nuvolosità in transito sulla nostra Penisola in queste prime ore del giorno specie al Nord-Ovest e sulle regioni del Sud. Le correnti più umide dai quadranti occidentali porteranno inoltre condizioni meteo localmente instabili con piogge e acquazzoni sparsi. Nelle prossime ore fenomeni soprattutto su Liguria, basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio rovesci anche sulle Alpi in movimento verso le pianure centro-orientali. Miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Situazione sinottica ancora dominata da una vasta circolazione depressionaria

Una vasta e profonda circolazione depressionaria domina ancora lo scenario sinottico sul vecchio continente. Un minimo di pressione al suolo con valori fino a 990 hPa lo troviamo nei pressi del Mar Baltico, da qui questo influenza ancora le condizioni meteo in Italia. Correnti umide interessano ancora il Mediterraneo centrale ma nei prossimi giorni sarà l’anticiclone a prevalere. Attenzione però perché a seguire potrebbe tornare il maltempo.

Prossima settimana con perturbazione atlantica

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano un nuovo e inteso peggioramento meteo in Italia per la prossima settimana. Una saccatura depressionaria potrebbe infatti affondare sull’Europa occidentale, ed in particolare verso la Penisola Iberica. Questa dovrebbe poi muoversi verso il Mediterraneo centrale portando una fase di maltempo sull’Italia con piogge e temporali anche intensi. La prossima settimana potrebbe così vedere un peggioramento meteo e un calo delle temperature.

