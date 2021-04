METEO ITALIA: verso un weekend del 1 MAGGIO tra CALDO e MALTEMPO, ecco perché

Situazione sinottica sull’Europa che vede un vasto minimo depressionaria centrato sulla Francia e alimentato da aria più fredda in discesa dalla Scandinavia. Questo porterà una giornata con condizioni meteo instabili in Italia dove non mancheranno piogge e acquazzoni. Tra mattina e pomeriggio saranno soprattutto le regioni centrali a vedere maggiori precipitazioni , locali piogge anche su Alpi e Romagna. Molte nuvole ma più asciutto altrove.

Weekend del primo maggio tra temperature elevate e intenso maltempo

Situazione sinottica per il giorno della Festa dei Lavoratori che vede una saccatura depressionaria in affondo sulla Penisola Iberica e un promontorio africano in risalita sulla Grecia. Italia che si troverà dunque nel mezzo con condizioni meteo assai diverse tra Nord e Sud. Le regioni settentrionali, ed in parte anche quelle centrali, sperimenteranno condizioni meteo instabili per la giornata di Sabato 1 maggio con piogge e acquazzoni sparsi. Aria calda invece al Sud Italia con temperature ancora oltre le medie del periodo e punte anche di +35 gradi sulla Sicilia. Ancora maltempo Domenica al Nord Italia con qualche pioggia o temporali anche sulle regioni centrali. Clima ancora molto caldo sui settori orientali della Penisola ed in particolare su Puglia, Calabria Ionica e Sicilia orientale. Temperature che comunque entro l’inizio della settimana tenderanno a calare ovunque.