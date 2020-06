METEO ITALIA – Violenta ONDATA DI MALTEMPO porta NUBIFRAGI e GRANDINE sulla Penisola. Dettagli prossime ore

METEO : situazione compromessa sull’Italia, ha inizio una severa ondata di maltempo

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Dopo alcuni giorni caratterizzati da tempo sostanzialmente più stabile e asciutto su gran parte della nostra Penisola grazie ad una temporanea rimonta dell’anticiclone, la giornata odierna si apre nuovamente all’insegna del maltempo. L’affondo di origine nord atlantica porterà infatti nelle prossime ore un ulteriore peggioramento a partire dalle regioni nord occidentali per poi estendersi dapprima a tutto il Centro-Nord e nella giornata di domani anche al Sud. Il quadro sinottico mostra un esteso flusso di correnti umide e instabili ormai pronto a scorrere dai quadranti sud occidentali, con l’Italia che verrà messa sotto torchio sia dal fronte perturbato in discesa da nord che da un vasto sistema temporalesco che tenderà ad approfondirsi dal Nord Africa per poi estendersi a gran parte delle regioni meridionali. Un quadro che non lascia scampo a nessun settore e al quale è associato un repentino calo delle temperature.

METEO OGGI giovedì 4 giugno 2020, violenta ondata di maltempo sta per impattare sulla Penisola

La giornata di oggi venerdì 4 giugno si aprirà quindi all’insegna del maltempo sulle regioni del Nord Ovest a causa di un primo impulso instabile che già in queste ore sta portando piogge a tratti molto intense specie su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Nubi in aumento ma almeno nella prima parte del giorno non sono attese variazioni di rilievo al Centro-Sud, dove su diversi settori splende ancora il sole. Nelle ore pomeridiane le piogge molto intense si estenderanno sui settori centrali del Settentrione, con attività elettrica sparsa e accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 millimetri di pioggia attesi su Alpi e Prealpi lombarde. In serata la perturbazione si muoverà definitivamente verso il Nord Est ed il Centro Italia, con frequente attività elettrica ed improvvise raffiche di vento. Nel frattempo è atteso un peggioramento diffuso anche sulle isole maggiori con piogge e temporali anche di forte intensità su palermitano e messinese. Nella notte i fenomeni raggiungeranno quindi tutte le coste tirreniche.

METEO DOMANI venerdì 5 giugno 2020, forte MALTEMPO al CENTRO-SUD con piogge e temporali

La musica non cambierà particolarmente nella giornata di domani, se non che al Nord Ovest è atteso un timido miglioramento con qualche schiarita in più su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Migliora anche sulla Sardegna ma sempre con possibilità di locali temporali. Vediamo però il quadro generale atteso nella giornata. Al mattino tempo fortemente instabile al Centro-Sud e sulle regioni nord orientali con piogge diffuse anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da intense raffiche di vento, frequente attività elettrica ed un generale calo delle temperature. Al pomeriggio e in serata è atteso invece un generale miglioramento anche su questi ultimi settori con il fronte perturbato che tenderà a muoversi rapidamente verso Est, fino a lasciare la nostra Penisola con tempo più asciutto quasi ovunque entro le primissime ore di sabato. Vediamo quindi cosa ci aspetta nel prossimo week end.