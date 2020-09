METEO ITALIA – Violenti NUBIFRAGI e forti NEVICATE in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco le città colpite

Forti temporali al nord attualmente Come avevamo anticipato nel corso del pomeriggio, in serata si sarebbero sviluppati forti temporali che avrebbero colpito soprattutto i settori centro-settentrionali. Il maltempo non si è infatti fatto attendere e come è evidente anche dal radar meteorologico a nostra disposizione, celle temporalesche sparse stanno colpendo svariate zone del nord Italia oltre che l’alta Toscana con fenomeni talvolta anche intensi. Tale contesto perturbato è favorito dall’invasione delle correnti atlantiche sul Mediterraneo centrale, che ha causato giocoforza un nitido arretramento da parte dell’Alta pressione. Saccatura polare in affondo per domani A partire fin dalle primissime ore della giornata di domani venerdì 25 settembre una massiccia dose di aria fredda di origine polare marittima si distaccherà dalla Groenlandia e inizierà rapidamente a scendere di latitudine in direzione proprio della nostra Penisola, grazie ad un nuovo impulso del flusso atlantico. Si verificherà dunque entro la serata di domani un nuovo affondo perturbato capace di rinnovare le condizioni di maltempo nella quale l’Italia si trova già avvolta e di causare un ulteriore calo delle temperature a partire però dalle regioni settentrionali (per il centro-sud occorrerà aspettare la giornata di sabato). Forte maltempo e torna la neve Fin dalle prime ore della notte di domani venerdì 25 settembre si attende dunque la formazione di violenti sistemi temporaleschi che colpiscono gran parte della fascia tirrenica soprattutto costiera, in movimento verso l’entroterra. In contemporanea, maltempo localmente intenso colpirà il Triveneto e la Sardegna. Nel pomeriggio ed entro serata fronte perturbato in estensione verso i settori adriatici e il sud Italia, con esclusione solo del ragusano e del siracusano e instabilità residua sul medio versante tirrenico. Spiccata instabilità tra il Trentino Alto Adige e la Lombardia in serata con crollo delle temperature e quota neve che si attesta intorno ai 1400/1500 metri localmente anche più bassa. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Alta Toscana, Lazio orientale e meridionale, Campania, e settori tirrenici della Basilicata, con quantitativi cumulati da moderati a localmente elevati, fino a puntualmente molto elevati sul Friuli Venezia Giulia; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria di Levante, Appennino emiliano, Toscana orientale, Sardegna centro-settentrionale, Umbria, Lazio centrale e nord-orientale, settori appenninici di Abruzzo e Molise, resto della Basilicata occidentale e Calabria tirrenica settentriionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Italia, con quantitatiivi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati, specie su Piemonte orientale, Liguria centrale, resto di Toscana, Sardegna, Lazio e Basilicata e su Appennino marchigiano e romagnolo, Puglia occidentale e resto di Calabria centro-settentriionale. NEVICATE: con quota neve in graudale abbassamento fino a 1400-1500 m su Piemonte e Valle d’Aosta, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati; con quota neve in abbassamento fino a 1500-1600 m su Lombardia e Triveneto e con apporti al suolo generalmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord. Venti: da forti a burrasca: dai quadranti occidentali su Liguria, Emilia-Romagna, coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia e regioni centrali peninsulari in estensione al resto del Sud. Dal pomeriggio rinforzi fino a burrasca forte o tempesta sulla Sardegna e localmente su Emilia-Romagna, settori tirrenici ed appenninici. Tendenti a forti di Favonio sui settori alpini occidentali. Mari: agitati o molto agitati i bacini occidentali; da molto mosso ad agitato l’Adriatico e molto mosso lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.