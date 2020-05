METEO ITALIA – Violenti NUBIFRAGI e FORTI TEMPORALI, prossime ore DA MONITORARE su diverse regioni italiane

METEO : forte maltempo in arrivo su diverse regioni italiane

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Un nuovo ed intenso flusso di correnti umide e perturbate si sta dirigendo verso le regioni settentrionali, favorendo così un generale peggioramento del tempo con l’arrivo di instabilità diffusa al pomeriggio ed un esteso fronte perturbato nel corso delle ore serali e notturne. Si tratterà, di fatto, dell’ennesimo peggioramento del tempo al Nord nel giro di nemmeno due settimane. Gli accumuli localmente si presenteranno abbondanti e non sono esclusi violenti nubifragi su diversi settori. Per quanto riguarda invece il prossimo fine settimana, l’anticiclone nord africano tenderà a guadagnare terreno verso Nord ma continueranno a non mancare diversi disturbi legati ad instabilità o ad un calo delle temperature alle quote medie che potrà manifestarsi su Toscana, Sardegna e parte delle regioni centrali. Situazione ben diversa la prossima settimana quando invece i principali centri di calcolo hanno inquadrato l’arrivo di un nuovo peggioramento ad ampio respiro.

METEO OGGI, giovedì 14 maggio 2020: forte maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali

Come anche specificato all’interno del paragrafo introduttivo, un intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche investirà le regioni settentrionali a partire dal tardo pomeriggio per poi intensificarsi nel corso della serata e della nottata. Al mattino invece l’alternanza di nuvolosità a tratti compatta con qualche schiarita tenderà a dare la sensazione di un tempo in genere più asciutto, così come del resto anche al Centro-Sud dove continua a dominare l’anticiclone nord africano. A tal proposito, anche nella giornata odierna come avvenuto ieri, la temperatura potrà registrare valori vicinissimi al record (Palermo meno di 24 ore fa registrava +39°C, record assoluto per il mese di maggio). In serata invece sarà la volta del maltempo e dei nubifragi sulle regioni settentrionali: particolare attenzione a Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e alto Veneto dove gli accumuli si presenteranno a tratti molto elevati e superiori ai 100 millimetri nel giro di pochissime ore. Attesa frequente attività elettrica e intense raffiche di vento.

METEO DOMANI, venerdì 15 maggio 2020: forte maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali

La giornata di domani potrebbe invece vedere un lieve allentamento delle condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Non mancheranno però locali piogge specie a ridosso dei rilievi. Nelle prime ore del mattino invece residuo maltempo interesserà ancora quasi tutte le regioni con precipitazioni localmente intense soprattutto nelle prime ore del mattino. Sul resto d’Italia persisterà invece generale stabilità atmosferica con il solo transito di nuvolosità medio-alta alternata ad ampie schiarite. Le temperature continueranno a subire un generale aumento, specie nei valori massimi e sulle regioni meridionali. Attesa una ripresa della colonnina di mercurio anche al Nord, dove nelle ore pomeridiane tornerà a farsi vedere il sole soprattutto lungo le aree di coste e pianura. In serata e in nottata, tempo in peggioramento invece sulla Sardegna. Nella pagina successiva un maggiore dettaglio invece sul week end.