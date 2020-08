METEO ITALIA – Violenti NUBIFRAGI e GRANDINATE in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città colpite

Bel tempo in Italia, addensamenti maggiori al nord

Come era piuttosto evidente anche dal quadro meteorologico disponibile nella giornata di ieri, la giornata di oggi sarebbe trascorsa all’insegna della generica stabilità sulla nostra Penisola, questo poiché, come da qualche giorno a questa parte, l’Alta pressione di origine sub-tropicale è tornata ad avvolgere il Mediterraneo centrale e lo stivale. Tuttavia, addensamenti talvolta corposi si sono segnalati e si segnalano sulle regioni settentrionali, questo grazie ai primi influssi di una corrente a getto destinata a scendere ulteriormente di latitudine nelle prossime ore, come vedremo.

Una saccatura nordatlantica punta l’Italia

E’ ormai confermato dai principali centri di calcolo il peggioramento che nei prossimi giorni riguarderà la nostra Penisola a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterà del primo vero e proprio break dell’estate, con violenti temporali e grandinate in arrivo con calo termico associato grazie all’afflusso di correnti più fresche e di origine nordatlantica. Si aprirà dunque una fase piuttosto perturbata nei prossimi giorni, con un weekend dai connotati pienamente autunnali, eccezion fatta per il sud che almeno inizialmente sarà invece alle prese con un richiamo di aria calda proveniente dal settore nordafricano.

Domani giornata di forte maltempo

Gli effetti dell'affondo perturbato di cui abbiamo in precedenza parlato, saranno evidenti già da domani venerdì 28 agosto su alcuni settori delle regioni settentrionali. In particolare, tra la tarda notte e la prima mattina il tempo tenderà a peggiorare in primis sulla Lombardia nordoccidentale, per poi estendersi tra tardo pomeriggio e sera sul resto della regione, su parte del Piemonte e delle regioni nordorientali con temporali e possibili grandinate. I fenomeni più intensi e persistenti sono attesi però nel varesotto, dove sono previsti accumuli anche ingenti. Stabile e asciutto al centro-sud, con temperature ancora estive.