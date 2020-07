METEO ITALIA – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi temporali sull’estremo nord Italia Nonostante la presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana sulla nostra Penisola, lo scorrimento di correnti più umide e fresche appena oltralpe, le stesse che hanno causato violento maltempo nella scorsa settimana responsabili non solo dell’alluvione di Palermo, ma anche delle due trombe d’aria abbattutesi prima a Mineo e poi a Scordia (entrambe nel catanese), determina lo sviluppo di forte maltempo pomeridiano: esso si manifesta infatti sull’estremo nord del Paese e attraverso l’arrivo di violenti temporali occasionalmente accompagnati anche da grandinate. Stabile, asciutto e soleggiato sul resto d’Italia. Fase più statica, l’Anticiclone domina il centro-sud in maniera indiscussa Mentre le regioni settentrionali risulteranno, come vedremo, piuttosto esposte allo scorrimento delle correnti atlantiche prima menzionate, le regioni centro-meridionali invece attraverseranno una fase meteorologica decisamente più statica a quella che le ha viste coinvolgere nel corso della settimana da poco trascorsa e conclusa. Questo grazie alla presenza dell’Anticiclone africano, radicato sul Mediterraneo centro-meridionale, che oltre ad apportare condizioni di bel tempo, ha provocato nella giornata di oggi (e per la verità già da ieri) un aumento sensibile delle temperature che ora risultano prevalentemente oltre la media del periodo. Domani giornata di più diffuso maltempo al nord Nella giornata di domani mercoledì 22 luglio un’improvvisa ondulazione del flusso atlantico, che continua a scorrere a latitudini piuttosto basse per il periodo, determinerà lo sviluppo di maltempo su alcune zone delle regioni settentrionali che presenterà carattere più diffuso rispetto a quanto riscontrato oggi, ma comunque colpirà in maniera sparsa. Fin dalle prime ore del pomeriggio temporali si svilupperanno sui settori nordorientali italiani, in estensione successiva verso occidente interessando le zone della Lombardia orientale. In serata un fronte perturbato potrebbe investire le zone occidentali della Lombardia, Milano compresa e localmente il Piemonte. I fenomeni, soprattutto nel pomeriggio, potrebbero risultare particolarmente intensi e accompagnati da frequente attività elettrica e occasionali grandinate.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, durante il ciclo diurno sui settori alpini e prealpini e all’Appennino emiliano-romagnolo, in estensione pomeridiano-serale ai settori pianeggianti di Lombardia, Piemonte occidentale e settentrionale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: temperature massime elevate sulla Pianura Padana e su Toscana centro-meridionale, Umbria, Lazio, Sardegna, Basilicata orientale, versanti ionici della Calabria e zone pianeggianti interne di Marche, Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia, fino a localmente molto elevate nelle zone pianeggianti interne del Centro, specie nel Lazio e in Sardegna. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.