METEO ITALIA – Violenti TEMPORALI in formazione su tutte queste REGIONI, arriva il CROLLO TERMICO!

Meteo – Cavo d’onda di origini atlantiche in arrivo sull’Italia, vediamo quello che c’è da sapere

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La situazione meteorologica sul nostro paese sta andando incontro ad un graduale cambiamento, complice l’arrivo di correnti umide e instabili da Nord Ovest che favoriranno l’accentuazione del maltempo sulle regioni settentrionali ed un moderato calo delle temperature. Negli ultimi giorni abbiamo assistito infatti ad un’ondata di calore in ogni sua forma e definizione al Centro-Sud con valori che spesso si sono avvicinati ad oltrepassare di molto la soglia stagionale. Scenario diverso invece al settentrione dove la frequente formazione di attività temporalesca non lascia spazio a lunghi momenti di clima asciutto come invece sta avvenendo sul resto della Penisola. Oltre che approfondire le previsioni per il brevissimo termine, come di consueto tenderemo a soffermarci anche sul medio-lungo periodo con gli ultimissimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo per scoprire come potrebbe terminare il mese e dunque la stagione estiva 2020. In questa prima pagina vediamo quindi quello che ci aspetta nelle giornate di oggi e di domani, con la terza settimana di agosto ai nastri di partenza.

Meteo oggi lunedi 17 agosto 2020, tempo fortemente instabile al settentrione con temporali a tratti molto intensi

Quella di oggi si presenterà come una giornata dagli ampi tratti instabili con maltempo diffuso e possibilità di fenomeni temporaleschi molto intensi su diverse regioni italiane. Questa mattina dall’immagine satellitare si evince chiaramente un fronte perturbato molto esteso che sta attraversando buona parte dei settori centrali del continente europeo: sarà il principale responsabile delle attese in giornata al settentrione. I primi nuclei stanno avendo origine su alta Lombardia e alto Piemonte, mentre questa notte è piovuto decisamente molto in Valle D’Aosta. Nel corso del pomeriggio e della serata assisteremo ad un ulteriore peggioramento al Nord con temporali che da sparsi diverranno diffusi specie sulle pianure del Nord Est, dove nella seconda parte della giornata non sono esclusi fenomeni estremi. Attenzione alla possibilità di qualche acquazzone o improvviso temporale anche sulla catena appenninica, ma si tratterà di fenomeni che tenderanno ad esaurirsi già nel corso della serata su Marche, Umbria, Abruzzo, interne del Lazio e Molise. Sul resto del Paese non sono attese particolari variazioni di rilievo con temperature in lieve calo soltanto al Nord.

Meteo domani 18 agosto, instabile al Nord ma arriva il crollo delle temperature su buona parte della Penisola

A partire da domani avrà definitivamente e termicamente il sopravvento la modesta saccatura di natura atlantica di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel primo editoriale dell’articolo. Questo comporterà un generale calo delle temperature che andrà ad interessare soprattutto le regioni del Nord Italia oltre che diverse regioni adriatiche, fin verso Puglia e Molise. Ma la colonnina di mercurio tenderà a subire un abbassamento anche sui settori tirrenici e parte del Meridione italiano, con l’ondata di caldo che si interromperà con l’avvento di correnti più refrigeranti dai quadranti settentrionali. Rispetto agli attuali valori ci aspettiamo un calo fin verso i 7/9° con le temperature che si riporteranno in media se non addirittura leggermente al di sotto come atteso infatti al Nord Est. Il maltempo continuerà ad interessare le stesse regioni nord orientali e parte di quelle adriatiche ma si tratterà comunque di episodi sempre più sporadici. Andiamo a scoprire ciò che ci aspetterà invece nel medio-lungo periodo, con gli ultimissimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo nella pagina successiva dell’editoriale.