METEO ITALIA – Violento nubifragio colpisce Trieste: danni ingenti e numerose richieste d’aiuto. Super lavoro dei Vigili del Fuoco

Intenso peggioramento al centro-nord. Primi nubifragi

Maltempo intenso a causa del passaggio della perturbazione sull’Italia con piogge e temporali su moltissime regioni. Frane, smottamenti e danni ingenti, questo il riassunto della giornata odierna in alcune zone del nord Italia, alle prese con violentissimi nubifragi. Anche nel corso delle prossime ore molte regioni saranno costrette a fronteggiare fenomeni meteo violentissimi come in parte già accaduto nella giornata odierna. Tanti i temporali violenti che si sono verificati oggi pomeriggio e in questa prima parte di serata. Particolarmente colpito il nord-est, soprattutto il ravennate, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove un nubifragio ha colpito la città di Trieste. Danni ingenti in città e numerose richieste di aiuto. Il maltempo in zona continuerà per gran parte della nottata e anche nella giornata di domani saranno da attendersi temporali localmente intensi.

Nubifragio colpisce Trieste

Maltempo con piogge e temporali accompagnati da grosse grandinate hanno colpito nel pomeriggio odierno alcune zone del nord Italia. In particolare, un nubifragio, secondo quanto riportato da triesteprima.it, ha colpito la città del Friuli Venezia Giulia provocando danni ingenti e numerose richieste di soccorso. In pochi minuti sono state più di 20 le richieste giunte e altre continuano ad arrivare. Anche il personale nautico e il personale NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) è uscito in mare per il soccorso ad alcune imbarcazioni. Strade trasformate in fiumi in piena di acqua e fango, numerosissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco anche a favore degli automobilisti rimasti intrappolati nell’acqua. Non migliore la situazione nelle altre zone della regione, molti gli interventi anche a Udine a causa di allagamenti e rami spezzati dal forte vento. Nel corso delle prossime ore ci attendiamo altri temporali, resta alta l’allerta meteo in zona.

Prossime ore a rischio su queste regioni

In alcune regioni del nord il clou del maltempo si vivrà tra stasera e questa notte e nel corso delle prossime ore, alto rischio nubifragi sul nostro Paese. Temporali molto intensi andranno a colpire il Veneto, Trentino, ancora una volta il Friuli Venezia Giulia, ma anche l’Umbria, la Toscana e le Marche. Attenzione anche alle località costiere, soprattutto quelle del medio-alto Adriatico dove sono previsti fenomeni di forte intensità. Domani attenzione al medio Adriatico con forti temporali in trasferimento dalle Marche verso l’Abruzzo. Il maltempo comincerà a liberare il nord-ovest a partire dalla gironata di mercoledì quando si avranno le prime schiarite anche ampie in questi settori. SCOPRI IL TEMPO DI FERRAGOSTO