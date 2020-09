METEO ITALIA – Violento MALTEMPO con NUBIFRAGI e possibili GRANDINATE in arrivo, ecco quando e dove

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato in Italia

Dopo una fase di violento maltempo che ha colpito alcuni settori italiani nel corso dell’inizio di questa settimana, provocando persino qualche danno a causa dei nubifragi, si è aperta una parentesi (che come vedremo risulterà piuttosto breve e già in decadimento) di prevalente bel tempo che sta interessando tutta la nostra Penisola con cieli pressoché tersi e tempo asciutto. Questo grazie alla presenza di una campana anticiclonica che riveste quasi interamente lo stivale. Attenzione però, poiché avanza dai quadranti occidentali una goccia fredda di origine atlantica già oggi responsabile di qualche disturbo.

Acquazzoni e temporali in Sardegna

Le condizioni meteo rispetto alla giornata di ieri sono oggi peggiorate visibilmente sulla Sardegna a causa della progressione dai quadranti occidentali di una goccia fredda che rimane attualmente centrata sul Mediterraneo occidentale, ma che nelle prossime ore transiterà lentamente verso oriente come accennato anche nel precedente paragrafo. Tale evoluzione al maltempo era già prevedibile ieri, tanto che il Dipartimento di Protezione Civile aveva emanato un’allerta meteo valida per oggi proprio per alcuni settori della Sardegna. Acquazzoni e occasionali temporali stanno difatti imperversando nel pomeriggio sull’isola sarda, dopo una prima metà di giornata relativamente stabile.

Goccia fredda punta la nostra Penisola, da domani i primi nubifragi

La goccia fredda continua a progredire dai quadranti occidentali e in queste ore, come specificato in precedenza, sta già portando effetti evidenti sulla Sardegna. Nella giornata di domani giovedì 10 settembre tuttavia questi effetti diverranno ancora più visibili sul territorio nazionale, con il maltempo che non solo intensificherà la propria fenomenologia, ma si estenderà anche sull’estremo nordovest, in particolare sulle Alpi marittime e zone limitrofe. Fenomeni violenti sono attesi però ancora sulla Sardegna, in particolare nelle aree sudoccidentali.