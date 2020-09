METEO ITALIA – Vortice ancora attivo all’estremo Sud, CALDO IN AUMENTO su molte regioni. I dettagli

Meteo – Estate settembrina sempre più intensa, vediamo quello che ci aspetta nel breve e nel medio-lungo periodo

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La situazione meteorologica sul nostro Paese continua ad essere in parte influenzata da una circolazione depressionaria in quota che sta favorendo condizioni di generale instabilità atmosferica all’estremo meridione. Nelle ultime ore però il tempo ha subito un primo miglioramento sulla Sardegna, che nei giorni scorsi risultava come una delle regioni più colpite da piogge e violenti temporali. Sulla Sicilia invece l’attività temporalesca continuerà ad essere più o meno attiva anche nelle prossime ore, con precipitazioni sparse o diffuse che tenderanno ad estinguersi soltanto nelle ore serali. Possibilità di qualche pioggia anche sulla Calabria meridionale. Ma sul resto della Penisola invece continuerà a splendere il sole con l’alta pressione che domina lo scenario sinottico di gran parte dell’Europa, azionando estese anomalie positive dal punto di vista termico e negative sotto il profilo pluviometrico. Nel lungo periodo soltanto nella terza decade qualcosa potrebbe sbloccarsi, ma ne parleremo con maggior dettaglio nella seconda pagina dell’editoriale. Ora vediamo al dettaglio cosa ci attende oggi e domani.

Meteo oggi lunedì 14 settembre 2020, generale stabilità atmosferica ma con temporali ancora attivi all’estremo meridione

Le immagini satellitari delle ultime ore mostrano la nostra Penisola piuttosto sgombra da nubi significative. L’esteso campo di alta pressione che si sta ulteriormente consolidando sull’Italia favorisce infatti cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo all’estremo sud dove sono ancora attivi dei nuclei di instabilità. Al pomeriggio infatti è attesa una nuova intensificazione dei fenomeni sia sui rilievi della Calabria centro-meridionale che sulla Sicilia, dove ieri abbiamo registrato valori pluviometrici cumulati in 24 ore localmente molto elevati. I fenomeni tenderanno comunque ad esaurirsi già nelle primissime ore serali, con residui acquazzoni che lasceranno via via spazio a schiarite sempre più ampie. Altrove non sono attese invece variazioni significative, se non il transito di locali nubi medio-alta in arrivo da Est verso Ovest sulle regioni centrali. Le temperature torneranno ad aumentare gradualmente sulle regioni centro-settentrionali portandosi di diversi gradi al di sopra della media stagionale. I venti non assumeranno una direzione particolare se non all’estremo Sud dove spireranno prevalentemente dai quadranti Settentrionali. Andiamo a vedere il tempo che ci aspetta domani.

Meteo domani martedì 15 settembre, poche variazioni significative sull’Italia con bel tempo e sole prevalente

Anche quella di domani si presenterà come una giornata caratterizzata principalmente da stabilità atmosferica su gran parte della nostra Penisola, grazie alla protezione ampiamente esercitata dal campo di alta pressione in rimonta dal Mediterraneo sud occidentale verso gran parte del continente europeo. Le temperature proseguiranno quindi la loro marcia verso valori sempre più elevati, mentre il sistema depressionario in quota sull’estremo Sud tenderà man mano a dissiparsi, lasciando così spazio ad un miglioramento anche su Sicilia e bassa Calabria. Su questi settori tuttavia non escludiamo residui fenomeni temporaleschi al pomeriggio, ma tenderanno ad essere sempre più isolati rispetto a quanto abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Anche la ventilazione tenderà ad attenuarsi dai quadranti nord orientali sul basso Tirreno. Ma cosa succederà nel prosieguo della settimana? Andiamolo a vedere subito nella prossima pagina dell’editoriale, toccando gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici.