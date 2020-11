METEO ITALIA – VORTICE Mediterraneo provoca ancora MALTEMPO, poi arriva una fase invernale

Vortice Mediterraneo, la situazione

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! L’alta pressione delle Azzorre è ben salda nel vicino Atlantico, lasciando aperta la porta al flusso umido oceanico sull’Europa centro-meridionale. Il vortice di bassa pressione che nella giornata di ieri ha colpito la Sardegna con piogge alluvionali e purtroppo anche delle vittime, attualmente lo ritroviamo in azione tra le coste della Tunisia ed il Canale di Sardegna. Un vasto campo altopressorio è esteso dall’Europa centrale al comparto Russo-Scandinavo, favorendo la discesa di masse d’aria molto fredde verso l’Est Europa.

Oggi maltempo sul sud Italia, migliora altrove

Meteo Italia– La circolazione depressionaria in azione tra la Tunisia e la Sardegna, determinerà una giornata ancora perturbata per le regioni meridionali. Nella notte scorsa piogge intense hanno interessato la Puglia meridionale ed il Metaponto, con accumuli fino a 60 mm; attualmente i cieli si presentano nuvolosi su gran parte del sud Italia e sul medio Adriatico, con piogge in atto tra Puglia, Molise ed Abruzzo. Le previsioni meteo per il prosieguo di giornata, vedranno piogge ancora diffuse sul medio-basso Adriatico e Sicilia; nubi sparse ed acquazzoni anche su Calabria, Basilicata e Campania, mentre altrove il tempo risulterà più asciutto. Schiarite su Toscana, alto Lazio e settori a nord del Po.

Meteo Italia: si apre una lunga fase instabile

Meteo – L’autunno meteorologico ci saluterà quindi con tempo instabili sull’Italia e purtroppo con danni ancora una volta sulle regioni meridionali. A seguire le condizioni meteo subiranno un momentaneo miglioramento con tempo asciutto nella giornata di lunedì, seppur con qualche nube in transito; una nuova fase di maltempo, però, raggiungerà l’Italia tra il 2 ed il 4 dicembre, quando un nucleo freddo in arrivo dalla Scandinavia determinerà nuove piogge, ma anche un brusco calo delle temperature con neve localmente a quote collinari. Vediamo nella prossima pagina i maggiori dettagli sull’avvio della stagione invernale!