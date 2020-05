METEO ITALIA – WEEKEND tra TEMPORALI e BEL TEMPO, poi l’ESTATE 2020 potrebbe partire in sordina

Meteo Italia tra temporali al nord e bel tempo al sud

Meteo Italia – Buongiorno a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! La giornata odierna si è aperta con i cieli sereni su gran parte delle regioni centro-meridionali e delle due Isole Maggiori, grazie alla presenza di un vasto campo anticiclonico. Sul Nord Italia, invece, transitano nubi prevalentemente stratificate, sintomo di un lieve cedimento del campo barico con conseguenti infiltrazioni umide. Nella seconda parte di giornata si assisterà ad un graduale peggioramento del tempo al Nord, lambito dalla coda di una perturbazione in transito sull’Europa centrale, con piogge e temporali in estensione dalle Alpi a gran parte delle pianure entro la fine del giorno. Bello e soleggiato al centro-sud, Sardegna e Sicilia.

Temporali e grandinate dalla sera al Nord

Meteo Italia – Sulle regioni settentrionali si sta registrando un lieve cedimento del campo barico, con conseguente peggioramento del tempo nelle prossime ore. In particolare, un vasto sistema perturbato, collegato ad un’area di bassa pressione pari a 980 hPa posizionato sul Mar di Norvegia, lambirà le regioni settentrionali nelle prossime ore; temporali e piogge in formazione dal pomeriggio lungo l’arco alpino e prealpino tenderanno a scivolare sui settori di pianura nel corso della serata, coinvolgendo in particolare la Lombardia, Piemonte e Triveneto. I fenomeni, specie sui settori a nord del Po, potranno assumere carattere di forte intensità ed accompagnati da grandinate; non sono esclusi locali fenomeni anche sull’Emilia, seppur meno intensi. Tempo in rapido miglioramento dalla seconda parte della serata ad iniziare dalle regioni di Nordovest, con schiarite in estensione al resto del Nord nel corso della notte.

Tendenza meteo fine maggio: Italia tra anticiclone e correnti più fresche

Meteo Italia – prosegue il periodo piuttosto siccitoso su molte regioni italiane anche nel corso dei prossimi giorni. L’Italia, infatti, si ritroverà nel bel mezzo tra un vasto campo anticiclonico in rinforzo sull’Europa sud-occidentale ed infiltrazioni più fresche dai Balcani; fatta eccezione per occasionali fenomeni diurni, principalmente a ridosso dei settori montuosi, non sono attese perturbazioni significative in Italia. Le temperature oscilleranno attorno le medie stagionali, con possibile tendenza al sotto-media a partire dal 27 maggio, quando una vasta area di bassa pressione sull’Europa orientale e comparto balcanico piloterà masse d’aria più fresche verso l’Italia. Inizio dell’Estate meteorologica, quindi, con flusso fresco orientale?